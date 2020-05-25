Дело убийства Шеремета: защита Кузьменко заявил об отводе судьи

Сегодня в 18:29

Защита детского хирурга Юлии Кузьменко заявила об отводе судьи Печерского районного суда Киева Виталию Писанцу, который должен рассматривать ходатайство о продлении содержания под стражей Кузьменко, передает корреспондент УНН.

Так, адвокат Тарас Беспалый заявил об отводе судьи Писанцу, из-за сомнений в его беспристрастности.

Как сообщалось, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено.

Как сообщалось в УНН, фигурантам по делу об убийстве Павла Шеремета: ветерану АТО и музыканту Андрею "Riffmaster" Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь изменили подозрения.

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