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Дело убийства Шеремета: защита Кузьменко заявил об отводе судьи

Дело убийства Шеремета: защита Кузьменко заявил об отводе судьи (4 новости)

«Новые прокуроры переписали подозрение»

Защита детского хирурга Юлии Кузьменко заявила об отводе судьи Печерского районного суда Киева Виталию Писанцу, который должен рассматривать ходатайство о продлении содержания под стражей Кузьменко, передает корреспондент УНН.

Так, адвокат Тарас Беспалый заявил об отводе судьи Писанцу, из-за сомнений в его беспристрастности.

Как сообщалось, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено.

Как сообщалось в УНН, фигурантам по делу об убийстве Павла Шеремета: ветерану АТО и музыканту Андрею "Riffmaster" Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь изменили подозрения.

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Обозреватель Обозреватель  ·  25.05.20, 12:41 Новые прокуроры переписали подозрение
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 13:48 адвокат Тарас Беспалый заявил об отводе судьи Писанцу, через сомнения относительно его беспристрастности
Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 16:58 Адвокат детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую полиция подозревает в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета, Тарас Беспалый заявил об отводе судьи.
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