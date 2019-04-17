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“Дело Веджие Кашка”: “суд” вынес приговор

“Дело Веджие Кашка”: “суд” вынес приговор (6 новостей)

«Суд полностью удовлетворил требование российских прокуроров»

Киевский районный суд Симферополя приговорил фигурантов "дела Веджие Кашка" Бекира Дегерменджи, Кязима Аметова и Руслана Трубача к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом в Facebook сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк. 

Он сообщил, что Асана Чапуха, признанного также виновным в хранении оружия и боеприпасов, приговорили к трем с половиной годам условно также с испытательным сроком в три года.

В то же время суд отказался учитывать решение Симферопольского районного суда, постановившего взыскать с гражданина Турции Юсуфа Айтана денежные средства, которые он взял в долг у ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, и отказывался возвращать.

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"Кашка обратилась за помощью к Дегерменджи, Аметову, Трубачу и Чапуху, однако их участие в возврате долга сотрудники ФСБ и суд квалифицировали, как вымогательство. Фактически, суд признал отсутствие умысла в действиях обвиняемых, однако при вынесении приговора, это обстоятельство учтено не было. В связи с этим, защита, возможно, будет подавать апелляционную жалобу на приговор", - написал Наумлюк. 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  17.04.19, 16:05 До рассмотрения апелляции Руслан Трубач, Бекир Дегерменджи, Казим Аметов и Асан Чапух будут под домашним арестом.
Канал 112 Канал 112  ·  17.04.19, 17:23 Киевский районный суд Симферополя приговорил фигурантов "дела Веджие Кашка" Бекира Дегерменджи, Кязима Аметова и Руслана Трубача к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.…
УНН УНН  ·  17.04.19, 17:28 “Киевский районный суд Симферополя” вынес приговор фигурантам “дела Веджие Кашка”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.“Киевский районный суд Симферополя”…
Факты Факты  ·  17.04.19, 17:46 Суд полностью удовлетворил требование российских прокуроров
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.04.19, 18:40 Подконтрольный Российской Федерации Киевский районный суд Симферополя в среду, 17 апреля, вынес приговор фигурантам «дела Веджие Кашки», обвиняемым в вымогательстве.
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