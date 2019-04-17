“Дело Веджие Кашка”: “суд” вынес приговор

Киевский районный суд Симферополя приговорил фигурантов "дела Веджие Кашка" Бекира Дегерменджи, Кязима Аметова и Руслана Трубача к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом в Facebook сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

Он сообщил, что Асана Чапуха, признанного также виновным в хранении оружия и боеприпасов, приговорили к трем с половиной годам условно также с испытательным сроком в три года.

В то же время суд отказался учитывать решение Симферопольского районного суда, постановившего взыскать с гражданина Турции Юсуфа Айтана денежные средства, которые он взял в долг у ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, и отказывался возвращать.

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"Кашка обратилась за помощью к Дегерменджи, Аметову, Трубачу и Чапуху, однако их участие в возврате долга сотрудники ФСБ и суд квалифицировали, как вымогательство. Фактически, суд признал отсутствие умысла в действиях обвиняемых, однако при вынесении приговора, это обстоятельство учтено не было. В связи с этим, защита, возможно, будет подавать апелляционную жалобу на приговор", - написал Наумлюк.