Демократы в США заявили о возможном импичменте Трампу

Об этом заявил член Демократической партии из Нью-Йорка Джеррольд Нэдлер американским СМИ, передает Depo.ua со ссылкой на " Радио Свобода ". "Это может стать нарушением, которое предусматривает импичмент. Или такое правонарушение является достаточно важным, чтобы этот импичмент оправдать – другой вопрос. Но конечно, эти нарушения предусматривают импичмент, потому что, хотя они и были совершены до того, как этот президент стал президентом, они имели целью нечестное избрания на эту должность", – заявил Нэдлер, который возглавит Юридический комитет после того, как демократы получат большинство в Палате представителей Конгресса в январе 2019 года. По законам США, взносы в пользу предвыборной кампании должны быть открытыми. Такие платежи не должны превышать $2700. Летом 2018 года адвокат бывшего юриста Трампа Майкла Коэна обнародовал запись, на которой Трамп обсуждает с Коэном потенциальный платеж бывшей модели Playboy Карен Макдугал, что якобы имела связь с президентом США. Запись якобы был сделан за два месяца до президентских выборов 2016 года. Дела, зарегистрированные в суде 7 декабря, касаются не только возможных незаконных платежей нынешнего президента, а связей между людьми, которые на него работали, с Россией. Речь идет о Коэне и руководителе предвыборной кампании Трампа Поле Манафорте. Как утверждает специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, Манафорт солгал следователям о своих контактах с представителями Москвы, связанными с российской разведкой. "Думаю, эти обвинения и судебные дела указывают на то, что президент оказался в центре масштабного мошенничества – нескольких масштабных мошенничеств – против американского народа", – заявил Нэдлер.