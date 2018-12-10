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Демократы в США заявили о возможном импичменте Трампу

Демократы в США заявили о возможном импичменте Трампу (4 новости)

«Президент США попал в плохую историю»

Об этом заявил член Демократической партии из Нью-Йорка Джеррольд Нэдлер американским СМИ, передает Depo.ua со ссылкой на " Радио Свобода ". "Это может стать нарушением, которое предусматривает импичмент. Или такое правонарушение является достаточно важным, чтобы этот импичмент оправдать – другой вопрос. Но конечно, эти нарушения предусматривают импичмент, потому что, хотя они и были совершены до того, как этот президент стал президентом, они имели целью нечестное избрания на эту должность", – заявил Нэдлер, который возглавит Юридический комитет после того, как демократы получат большинство в Палате представителей Конгресса в январе 2019 года. По законам США, взносы в пользу предвыборной кампании должны быть открытыми. Такие платежи не должны превышать $2700. Летом 2018 года адвокат бывшего юриста Трампа Майкла Коэна обнародовал запись, на которой Трамп обсуждает с Коэном потенциальный платеж бывшей модели Playboy Карен Макдугал, что якобы имела связь с президентом США. Запись якобы был сделан за два месяца до президентских выборов 2016 года. Дела, зарегистрированные в суде 7 декабря, касаются не только возможных незаконных платежей нынешнего президента, а связей между людьми, которые на него работали, с Россией. Речь идет о Коэне и руководителе предвыборной кампании Трампа Поле Манафорте. Как утверждает специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, Манафорт солгал следователям о своих контактах с представителями Москвы, связанными с российской разведкой. "Думаю, эти обвинения и судебные дела указывают на то, что президент оказался в центре масштабного мошенничества – нескольких масштабных мошенничеств – против американского народа", – заявил Нэдлер.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  10.12.18, 06:40 Президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент, если будет доказано, что он поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях. Об этом заявил член Демократической…
Обозреватель Обозреватель  ·  10.12.18, 07:38 Президент США попал в плохую историю
Комментарии Комментарии  ·  10.12.18, 09:33 Если будут доказательства того, что Трамп платил за молчание модели, это может повлечь импичмент Если появятся доказательства того, что президент США Дональд Трамп поручил своему юристу заплатить экс-модели…
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