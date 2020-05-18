День ангела Ирины: лучшие открытки и поздравления в стихах, прозе, смс

Сегодня, 18 мая, по церковному календарю именины отмечают женщины с именем Ирина. Українські Новини собрали самые милые открытки и поздравления с Днем Ирины. Отметим, что до этого День ангела Ирины отмечали 29 апреля. Кроме 18 мая ближайшие даты именин для женщин с этим именем 26 мая, а также 10 и

Обновлено в 09:18 Для того, чтобы весело и оригинально поздравить именинницу, для неё можно подобрать интересное и трогательное поздравление в стихах или яркую смешную картинку.

Обновлено в 09:41 1 октября – поминается мученица Ирина Египетская; 29 апреля – памятный день святых Ирины Коринфской и Аквилейской; 18 мая – памятный день святой мученицы Ирины Македонской; 26 мая – поминается святая Ирина Константинопольская; 17 августа – памятный день мученицы Ирины; 10 августа – памятный день преподобной Ирины Каппадокийской; 26 августа – памятный день благоверной царицы Ирины; 12 и 16 января – дни памяти великомученицы Ирины; 7 марта – памятный день мученицы Ирины Смирновой. molitva-info.ru Какая Ирина