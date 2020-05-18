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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 09:41
День ангела Ирины: лучшие открытки и поздравления в стихах, прозе, смс

День ангела Ирины: лучшие открытки и поздравления в стихах, прозе, смс (6 новостей)

«Имя имеет древнегреческое происхождение»

Сегодня, 18 мая, по церковному календарю именины отмечают женщины с именем Ирина. Українські Новини собрали самые милые открытки и поздравления с Днем Ирины. Отметим, что до этого День ангела Ирины отмечали 29 апреля. Кроме 18 мая ближайшие даты именин для женщин с этим именем 26 мая, а также 10 и

Обновлено в 09:18 Для того, чтобы весело и оригинально поздравить именинницу, для неё можно подобрать интересное и трогательное поздравление в стихах или яркую смешную картинку.

Обновлено в 09:41 1 октября – поминается мученица Ирина Египетская; 29 апреля – памятный день святых Ирины Коринфской и Аквилейской; 18 мая – памятный день святой мученицы Ирины Македонской; 26 мая – поминается святая Ирина Константинопольская; 17 августа – памятный день мученицы Ирины; 10 августа – памятный день преподобной Ирины Каппадокийской; 26 августа – памятный день благоверной царицы Ирины; 12 и 16 января – дни памяти великомученицы Ирины; 7 марта – памятный день мученицы Ирины Смирновой. molitva-info.ru Какая Ирина

ФОТО К НОВОСТИ: «День ангела Ирины: лучшие открытки и поздравления в стихах, прозе, смс»
Фото День ангела Ирины 2020 – волшебные поздравления, гифки и картинки
Фото День ангела Ирины: красивые открытки, поздравления в стихах и прозе
Фото День ангела Ирины: лучшие открытки и поздравления в стихах, прозе, смс
Фото Сегодня отмечают День ангела Ирины. Лучшие поздравления в открытках
Фото День ангела Ирины: поздравления в стихах, картинках и открытках
Фото День ангела Ирины: душевные поздравления
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  18.05.20, 03:54 Открытки с Днем ангела Ирины получают несколько раз в году. В том числе звучат поздравления с Днем Ирины и 18 мая. Всех Ирин с днем ангела в этот день поздравляют, так как это день памяти святой великомученицы...
Обозреватель Обозреватель  ·  18.05.20, 06:00 Имя имеет древнегреческое происхождение
Апостроф Апостроф  ·  18.05.20, 06:45 В понедельник, 18 мая, украинцы отмечают день ангела Ирины и поздравляют с именинами всех владелиц этого имени.
Униан Униан  ·  18.05.20, 09:18 Для того, чтобы весело и оригинально поздравить именинницу, для неё можно подобрать интересное и трогательное поздравление в стихах или яркую смешную картинку.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.05.20, 09:41 Имя Ирина происходит от древнегреческой богини Эйрены  – "спокойствие", "мир", "покой". Именины Ирины отмечаются несколько раз в году: 1 октября – поминается мученица Ирина Египетская; 29 апреля – памятный…
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