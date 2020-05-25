День филолога 2020: какой сегодня праздник 25 мая и как поздравлять

Международный день пропавших детей, День филолога, День полотенца, День щитовидной железы. В православном календаре – день Епифания Кипрского. Епифанов день – в народном календаре. Именины празднуют: Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 мая.– отмечается по инициативе Америки, а вскоре и другие страны присоединились к этой идее, чтобы привлечь внимание людей к проблеме исчезновения детей. – мероприятия этого дня направлены на информированность людей о возможных заболеваниях щитовидки. – в Украине, России и других постсоветских странах отмечается профессиональный праздник людей, посвятивших себя изучению народной культуры, языка и литературного творчества. – отмечается странами Африканского союза по решению ООН в честь создани...