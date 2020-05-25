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День филолога 2020: какой сегодня праздник 25 мая и как поздравлять

День филолога 2020: какой сегодня праздник 25 мая и как поздравлять (5 новостей)

«Мир сегодня празднует День филолога, День полотенца и Епифанов день»

Международный день пропавших детей, День филолога, День полотенца, День щитовидной железы. В православном календаре – день Епифания Кипрского. Епифанов день – в народном календаре. Именины празднуют: Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 мая.

– отмечается по инициативе Америки, а вскоре и другие страны присоединились к этой идее, чтобы привлечь внимание людей к проблеме исчезновения детей. – мероприятия этого дня направлены на информированность людей о возможных заболеваниях щитовидки. – в Украине, России и других постсоветских странах отмечается профессиональный праздник людей, посвятивших себя изучению народной культуры, языка и литературного творчества. – отмечается странами Африканского союза по решению ООН в честь создани...

ФОТО К НОВОСТИ: «День филолога 2020: какой сегодня праздник 25 мая и как поздравлять»
Фото День филолога 2020: какой сегодня праздник 25 мая и как поздравлять
Фото 25 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Фото 25 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Фото 25 мая: какой сегодня праздник, приметы и запреты
Фото 25 мая 2020 года: какой сегодня праздник, приметы и День ангела
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  25.05.20, 00:19 25 мая 2020 – сегодня праздник слова. Отмечается День филолога 2020. Как красиво и грамотно поздравить с Днем филолога – читайте в нашем материале Веселые поздравления с Днем филолога...
Униан Униан  ·  25.05.20, 05:09 25 мая – 145-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 220 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 мая Юлианского календаря.
Главком Главком  ·  25.05.20, 06:01 Мир сегодня празднует День филолога, День полотенца и Епифанов день
ТСН ТСН  ·  25.05.20, 07:00 День ангела отмечают: Денис, Петр, Семен, Иван, Филипп, Федор, Герман, Евдокия и Епифаний.
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