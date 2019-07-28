В воскресенье, 28 июля, в Киеве начался первый Крестный ход Православной церкви Украины, приуроченный ко Дню крещения Руси. Об этом сообщает РБК-Украина. В этом году отмечается 1031-я годовщина со дня события. Первым считается ход киевлян к реке Почайне, где князь Владимир совершил массовое крещение. Поимо этого, сегодня Крестный ход стал первым для ПЦУ, после получения автокефалии. Празднование Дня крещения Руси началось в 08:30 с Божественной литургии в Софийском соборе. Службу проводил митрополит ПЦУ Епифаний. А уже в 10:30 паломники вышли с Крестным ходом от храма Софии Киевской до памятника князю Владимиру. Их маршрут пролегает через Софийский Собор, Владимирский проезд, улицу Трехсвятительскую, парк Владимирская горка. В завершении шествия будет проведен молебен у памятника Владимиру Крестителю. Также в рамках празднования Вселенский патриарх Варфоломей благословил передачу ПЦУ мощей апостола Андрея Первозванного, части Древа Креста Господнего и освященной воды Влахерненского храма Богородицы. Эти святыни будут находиться в Софии Киевской во время литургии, а затем их пронесут Крестным ходом на Владимирскую горку. Из-за проведения Крестного хода автомобильное движение перекрыто по Владимирскому проезду (от Софийской до Михайловской площади). Ограничительные меры будут действовать с 11:00 до 13:30. Как ранее сообщал Фокус: ПЦУ призывает усилить санкции против РФ. В ПЦУ выражают "решительный протест и глубокое возмущение продолжающимся насилием российской оккупационной власти против церкви в Крыму" и просят привлечь ответственных за разграбление храма к ответственности. Также ПЦУ создала в Украине румынский викариат. Викариат будет подчинен непосрествнно митрополиту Епифанию.

Обновлено в 15:30 По его данным, участие в крестном ходе ПЦУ приняли почти 15 000 верующих.

Обновлено в 16:11 В литургии к 1031-летию крещения Киевской Руси-Украины принимали участие представители Элладской православной церкви.