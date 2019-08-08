День Независимости 2019: куда пойти в Киеве - афиша праздника (4 новости) «Традиционно 24 августа Украина празднует годовщину своей независимости. В этот важный для державы день запланированы различные мероприятия. ONLINE.UA предлагает..»

Если вы все еще не в отпуске, это не значит, что у вас не получится хорошо отдохнуть. Киевская афиша приготовила для этого на ближайшие дни массу прекрасных мероприятий. Например, в городе впервые выступят группа She Wants Revenge и Коннан Мокасин. В самых красивых исторических местах столицы пройдет фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage с множеством великолепных концертов и особой инклюзивной программой. А в конце недели любой житель или гость Киева сможет отправиться в космос на фестивале "Белые ночи". Подробности – в афише недели.

Connan Mockasin на ЮБК Музыкальный гений из Новой Зеландии успел пожить в самых разных точках Земли, что не могло не сказаться на его универсальной музыке. Оригинальный гитарный стиль и мягкий голос быстро сделали Конана Мокасина не только узнаваемым, но и очень уважаемым артистом. В прошлом году у музыканта вышел альбом Jassbusters. С новыми треками и старыми хитами он приедет поздравить музыкальное издание Comma с днем рождения.

Когда: 11 августа, 20:00

Где: Южный берег Киева, Труханов остров (200 м от пешеходного моста)

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Почем: 820 грн

Таль Бабицкий в Caribbean Club Израильский композитор и пианист Таль Бабицкий сыграет концерт в Киеве и представит программу авторских песен. Таля Бабицкого называют одним из самых плодотворных композиторов и исполнителей нашего времени. На его счету семь оригинальных альбомов, музыка для кино и телевидения, композиции и аранжировки для десятков артистов различных жанров. Композитор создал новый стиль под названием "космический фьюжн" - жанр, который путешествует между джазом и поп-роком, романтической музыкой и латинскими ритмами. В Киеве Таль подарит слушателям уникальный, яркий и мелодичный музыкальный израильский коктейль из джаза, фанка и соула, приправленный этническими и бразильскими ритмами.

Когда: 15 августа, 20:00

Где: Caribbean Club, ул. С. Петлюры, 4

Почем: 150 - 570 грн

Фестиваль Bouquet Kyiv Stage 2019 в заповеднике "София Киевская" и музее "Золотые ворота" С 16 по 26 августа в Киеве пройдет второй ежегодный международный междисциплинарный фестиваль Bouquet Kyiv Stage 2019. Темой фестиваля в этом году станут Звуки Города. В течение 11 дней на территории заповедника "София Киевская" и музея "Золотые ворота" пройдет более 50 событий – классические, электроакустические и джазовые концерты, интерактивные программы для детей, пожилых людей и детей с аутизмом, театрализованные экскурсии и панельные дискуссии под старым ясенем. Кроме того, гостей фестиваля ждут серия кинопоказов с обсуждениями, а также художественные и фотовыставки.

Когда: 16-26 августа

Где: национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24 и музей "Золотые ворота", ул. Владимирская, 40а

Почем: вход на мероприятия фестиваля свободный при условии наличия билета в музей

"Белые ночи: COSMOS" на арт-заводе "Платформа" Говорят, что в космосе не бывает звука. Киевский фестиваль "Белые ночи" попытается создать свой собственный космос, наполненный электронной музыкой, светом, уличной едой и развлечениями. Хедлайнерами фестиваля ст