День Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать в этот праздник (6 новостей) «Первый гость в этот день имел особое значение»

19 декабря православные верующие отмечают День святителя Николая Чудотворца. Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей. Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых в православном мире. Святитель Николай, живший в 3-4 веках, прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником. Святитель Николай считался «всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных поборником». Христиане верят, что и сегодня он совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям. Совершая паломничество в Иерусалим, Николай Чудотворец по просьбе отчаявшихся путников молитвой успокоил разбушевавшееся море. Удержав меч палача, святой Николай спас от смерти трех мужей, невинно осужденных корыстолюбивым градоначальником. Обращались к нему не только верующие, но и язычники, и святитель отзывался своей неизменной чудной помощью всем, искавшим ее. У спасаемых им от телесных бед он возбуждал раскаяние в грехах и желание исправить свою жизнь. За свою земную жизнь он совершил такое множество добрых дел во славу Божию, что их не перечислить, но среди них есть одно, которое относится к числу добродетелей и к тому, что служило основанием их совершения, что двигало святителя на подвиг, — его вера, удивительная, сильная, ревностная. Святитель Николай скончался в середине 4 века в глубокой старости. По церковному преданию, мощи святого сохранились нетленными и источали чудесное миро, от которого исцелилось множество людей. В 1087 году мощи Николая Угодника были перенесены в итальянский город Бар (Бари), где находятся и поныне.

Обновлено в 09:40 День святого Николая — особенный. В старину с ним были связаны многие народные приметы и поверья. Например, считалось важным, чтобы в этот день первым гостем (его еще называли «первым пролазником») был молодой, здоровый (а лучше, если еще и богатый) парень.…

Обновлено в 10:43 Выбирайте самые красивые и поздравляйте близких с праздником в эту красивую дату церковного календаря.