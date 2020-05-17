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День памяти жертв геноцида крымских татар: на здании ОПУ покажут инсталляцию о преступлениях советского режима

День памяти жертв геноцида крымских татар: на здании ОПУ покажут инсталляцию о преступлениях советского режима (4 новости)

«На здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая покажут видео-инсталляцию с напоминанием о преступлениях СССР и…»

В ночь с 17 на 18 мая на здании Офиса президента Украины покажут видео-инсталляцию с напоминанием о преступлениях СССР и РФ против крымских татар.

"Также 18 мая инсталляция будет проектироваться с наступлением темного времени суток - ориентировочно с 21.00. Кроме того, инсталляцию покажут на здании Кабинета министров Украины, также ориентировочно в 21.00, 18, 19 и 20 мая", - сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В министерстве призвали 17 мая поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой, а в 21.00 17 мая зажечь огонек памяти в своем окне.

"Мы помним преступление советского режима. Принудительное изгнание крымских татар с Крымского полуострова преступники советского режима начали в три часа утра 18 мая 1944 года. В течение двух дней из родных домов было выселено 180 тыс. крымских татар. Изгнание и нечеловеческие условия в местах ссылки имели катастрофические последствия - от болезней и истощения погибли десятки тысяч крымских татар", - отметили в ведомстве.

В министерстве заявили, что Россия нарушила все нормы международного права и в 2014 году посягнула на территориальную целостность Украины, оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины.

"До сих пор оккупационные российские администрации продолжают военную агрессию против Украины, продолжают совершать преступления против крымских татар, запугивая, преследуя, сажая в тюрьмы. Давление на крымскотатарский народ, организация этнических и политически мотивированных преследований, преследований за вероисповедание - это ничто иное, как этноцид", - заявили в министерстве.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым призвало украинский присоединиться к акциям памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

ФОТО К НОВОСТИ: «День памяти жертв геноцида крымских татар: на здании ОПУ покажут инсталляцию о преступлениях советского режима»
Фото День памяти жертв геноцида крымских татар: на здании ОПУ покажут инсталляцию о преступлениях советского режима
Фото Ко дню памяти геноцида крымских татар в Киеве устроят масштабную видеоинсталляцию
Фото Ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа на зданиях ОПУ и Кабмина покажут видеоинсталляция
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Телеграф Телеграф  ·  17.05.20, 17:24 На здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая покажут видео-инсталляцию с напоминанием о преступлениях СССР и РФ против крымских татар.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  17.05.20, 20:39 Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает, что на здании Офиса Президента в ночь с 17 на 18 мая, также на здании Кабинета Министров 18-20 мая с 21:00 будет проецироваться видеоинсталляция…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  17.05.20, 21:14 В 2020 году День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа выпал на 18 мая. По этому случаю на здании Офиса Президента через световую проекцию покажут видеоинсталляцию, которая расскажет о преступлениях…
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