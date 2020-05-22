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День святого Николая: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе

День святого Николая: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе (3 новости)

«В пятницу, 22 мая, по церковному православному календарю отмечается день именин Николая, в честь святого Николая Чудотворца»

Сегодня, 22 мая, настал еще один добрый праздник в честь святого Николая Чудотворца – Никола Вешний. Православная церковь отмечает перенесение мощей святителя Николая Чудотворца, одного из наиболее почитаемых в народе святых, из Мир Ликийских в Бар.

Поздравьте своих родных, близких и друзей с Днем святого Николая и пожелайте им здоровья, счастья, благополучия, исполнения желаний. А мы подготовили для вас милые, веселые, душевные картинки, стихи и поздравления с Днем святого Николая.

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Поздравляю с Днем Николая Чудотворца! Желаю жить в счастье, любви, мире, благополучии и достатке. Пусть тебя окружают добрые и отзывчивые люди. Пусть у тебя не исчезает желание вершить добрые дела. Пусть Святой Николай подарит вдохновение, укрепит веру, поселит в сердце надежду и пошлет в жизнь удачу.

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С Днем святого Николая

Я душевно поздравляю!

И желаю вам добра,

Солнца, света и тепла!

***

Поздравляю ...

ФОТО К НОВОСТИ: «День святого Николая: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе»
Фото День святого Николая: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе
Фото День ангела Николая: лучшие открытки и поздравления с праздником
Фото С Днем святого Николая: красивые картинки, открытки и поздравления
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  22.05.20, 07:00 22 мая, как и 19 декабря, православные украинцы отмечают день Николая Чудотворца. По преданию именно в этот день мощи святого были перенесены из города Миры в город Бари, чтобы уберечь их во время нападения…
Апостроф Апостроф  ·  22.05.20, 08:00 В пятницу, 22 мая, по церковному православному календарю отмечается день именин Николая, в честь святого Николая Чудотворца.
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