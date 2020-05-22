День святого Николая: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 22 мая, настал еще один добрый праздник в честь святого Николая Чудотворца – Никола Вешний. Православная церковь отмечает перенесение мощей святителя Николая Чудотворца, одного из наиболее почитаемых в народе святых, из Мир Ликийских в Бар.
Поздравьте своих родных, близких и друзей с Днем святого Николая и пожелайте им здоровья, счастья, благополучия, исполнения желаний. А мы подготовили для вас милые, веселые, душевные картинки, стихи и поздравления с Днем святого Николая.
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Поздравляю с Днем Николая Чудотворца! Желаю жить в счастье, любви, мире, благополучии и достатке. Пусть тебя окружают добрые и отзывчивые люди. Пусть у тебя не исчезает желание вершить добрые дела. Пусть Святой Николай подарит вдохновение, укрепит веру, поселит в сердце надежду и пошлет в жизнь удачу.
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С Днем святого Николая
Я душевно поздравляю!
И желаю вам добра,
Солнца, света и тепла!
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Поздравляю ...