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День в истории – 10 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА видео

День в истории – 10 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА видео (5 новостей и 1 видео)

«20 мая 2009 года "горняки" завоевали первый в своей истории еврокубковый трофей»

20 мая в Стамбуле было сыграно финал Кубка УЕФА. "Шахтер" победил "Вердер" из Бремена - 2:1. Дончане стартовали в еврокубках из Лиги чемпионов. В группе с "Барселоной", "Спортингом" и "Базелем" горняки финишировали лишь третьими. Судьбу путевки решило противостояние с португальским клубом - "Шахтер" уступил дважды и потерял шансы на Лигу чемпионов.

Не лучше обстояли дела и во внутреннем чемпионате. С первых туров "Шахтер" забуксовал и намного отстал от киевского "Динамо", которое ушло в отрыв. Поэтому зимой и весной 2009 подопечные Луческу сосредоточились на выступлениях в Кубке УЕФА.

В 1/16 горняки попали на "Тоттенхэм". Поскольку английская команда была сосредоточена на борьбе во внутреннем чемпионате и в ответном матче выставила дублеров, "Шахтер" победил - 2:0 и 1:1.

В 1/8 Донецк не без труда одолел российский ЦСКА. В Москве горняки проиграли - 0:1, а в Донецке победили - 2:0. Здесь тоже не обошлось без улыбки фортуны - решающую ошибку совершил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Также судьи не засчитали гол московского бразильца Вагнера Лава.

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В четвертьфинале "Шахтер" без всякой посторонней помощи справился с "Марселем" - 2:0 и 2:1.

В решающем матче "Вердер" играл без дисквалифицированного лидера команды бразильца Диего

А потом был первый в истории украинский полуфинал. В Киеве "Динамо" имело преимущество, но не дожало гостей из Донецка - 1:1.

В ответном матче Жадсон быстро открыл счет, но в начале второй половины игры Бангура сравнял его. Киевляне могли выйти вперед, но Саблич после углового не попал по мячу. Зато Илсиньо на предпоследней минуте вывел "Шахтер" в финал 2:1.

В решающем матче "Вердер" играл без дисквалифицированного лидера команды бразильца Диего. Луис Адриану открыл счет на 29 минуте, а Налдо на 35 сравнял его.

Решающий мяч забил Жадсон в дополнительное время. Правда, немцы снова сравняли счет, но судья решил, что это уже слишком и гол не засчитал - 2:1 в пользу "Шахтера".

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Terrikon Terrikon  ·  20.05.19, 12:08 Ровно десять лет назад донецкий "Шахтёр" одержал историческую победу в финале Кубка УЕФА-2009
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  20.05.19, 12:30 20 мая 2009-го года донецкий "Шахтер" выиграл первый европейский трофей. Дончане в финале Кубка УЕФА (сейчас Лига Европы) победили немецкий "Вердер". В основном составе "Шахтера", который возглавлял Мирча…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  20.05.19, 13:36 20 мая 2009 года "горняки" завоевали первый в своей истории еврокубковый трофей.
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