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День в ООС: погиб украинский военный, еще один ранен

День в ООС: погиб украинский военный, еще один ранен (4 новости)

«Также в результате вражеских обстрелов получил ранения один украинский боец»

За сутки боевики нарушили режим прекращения огня 5 раз. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 5 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил: рядом с Песками - из стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Красногоровки - из стрелкового оружия.

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"2 обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

ФОТО К НОВОСТИ: «День в ООС: погиб украинский военный, еще один ранен»
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