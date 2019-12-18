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Деньги на дороги есть, но они не строятся, - советник премьера Юрий Голик

Деньги на дороги есть, но они не строятся, - советник премьера Юрий Голик (3 новости)

«Дело в некачественном менеджменте ОГА»

Главы обладминистраций впервые получат критерии оценки эффективности своей работы.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.12.19, 11:00 Презентация первых итогов оценки деятельности глав ОГА будет публичной
Обозреватель Обозреватель  ·  18.12.19, 11:40 Дело в некачественном менеджменте ОГА
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