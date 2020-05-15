Денисова проинспектировала отель, в котором находятся новорожденные от суррогатных матерей (4 новости) «Людмила Денисова проверила условия пребывания новорожденных детей методом суррогатного материнства, которые находятся в столичном отеле Венеция»

Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова проверила условия пребывания новорожденных детей методом суррогатного материнства, которые находятся в столичном отеле "Венеция". Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

"Проверяю условия пребывания новорожденных детей методом суррогатного материнства, которые находятся в отеле "Венеция", - отметила она.

По ее словам, в гостинице хорошие условия пребывания детей.

"На мой взгляд, действительно хорошие условия, все детки ухоженные. На каждого ребенка заведен журнал, все там написано, когда он поступил, какой вес, как меняется вес, как он питается, какие рекомендации врача... Есть дети, которым два месяца, мальчик, которому 3 месяца, когда Китай закрылся, то не могли родители уехать. Сейчас родители написали на меня обращения, хотят попасть. У них есть некоторые проблемы по легализации этих детей, сейчас мы поможем это сделать, есть выводы врачей подтвержденные, что это их дети. Есть супруги и...