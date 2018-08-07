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Денисова: Украина и Грузия будут сотрудничать в вопросах переселенцев

Денисова: Украина и Грузия будут сотрудничать в вопросах переселенцев (4 новости)

«Людмила Денисова заявила, что Украина и Грузия будут сотрудничать в вопросах переселенцев»

Украина и Грузия будут сотрудничать в вопросах внутренне перемещенных лиц, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Одним из самых острых вопросов для Украины сегодня является вопрос внутренне перемещенных человек. И опыт других стран для нас очень важен. Поэтому сегодня на встрече с Послом Грузии господином Гелой Думбадзе мы договорились о сотрудничестве в этом направлении", – написала она.

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Она отметила, что Грузия имеет большой опыт в выплате пенсий и расчета потребностей внутренне перемещенных лиц.

"Господин Гела Думбадзе сообщил, что грузинская сторона готова к сотрудничеству и обмену опытом", –сообщила Л.Денисова.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.08.18, 05:36 Украина и Грузия будут сотрудничать в вопросах внутренне перемещенных лиц, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Телеграф Телеграф  ·  07.08.18, 06:19 Людмила Денисова заявила, что Украина и Грузия будут сотрудничать в вопросах переселенцев
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.18, 08:32 Украина и Грузия будут сотрудничать в вопросах внутренне перемещенных лиц, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
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