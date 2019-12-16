Депутат от "Слуги народа" заявил о нападении на него (13 новостей) «Партия обратилась к правоохранителям»

В воскресенье в Сумах на депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко возле подъезда его дома напали два человека в балаклавах. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Сегодня, возвращаясь к дому, в родном городе Сумы, на меня у подъезда совершили нападение двое парней в балаклавах", - написал Ананченко.

Он отметил, что подобные действия не изменят политического направления партии. Депутат выразил надежду на беспристрастную реакцию на инцидент от правоохранителей, а также заявил, что фракция "Слуга народа" "всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле".

Напоминаем, что 11 декабря правоохранители возбудили дело по факту нападения на нардепа "Слуги народа" Андрея Богданца.

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В заявлении фракции политпартии "Слуга народа" сообщается, что нападение на Богданца было совершено группой людей, а сам инцидент является провокацией.

Обновлено в 11:12 Прокуратура открыла уголовное дело по факту нападения на нардепа от "Слуги народа" Михаила Ананченко в Сумах. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко. Правонарушение квалифицировано по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК (4-7 лет лишения…

Обновлено в 11:18 Во фракции "Слуга народа" прокомментировали нападение на их члена Ананченко.