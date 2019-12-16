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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 11:18
Депутат от "Слуги народа" заявил о нападении на него

Депутат от "Слуги народа" заявил о нападении на него (13 новостей)

«Партия обратилась к правоохранителям»

В воскресенье в Сумах на депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко возле подъезда его дома напали два человека в балаклавах. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Сегодня, возвращаясь к дому, в родном городе Сумы, на меня у подъезда совершили нападение двое парней в балаклавах", - написал Ананченко.

Он отметил, что подобные действия не изменят политического направления партии. Депутат выразил надежду на беспристрастную реакцию на инцидент от правоохранителей, а также заявил, что фракция "Слуга народа" "всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле".

Напоминаем, что 11 декабря правоохранители возбудили дело по факту нападения на нардепа "Слуги народа" Андрея Богданца. 

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В заявлении фракции политпартии "Слуга народа" сообщается, что нападение на Богданца было совершено группой людей, а сам инцидент является провокацией. 

Обновлено в 11:12 Прокуратура открыла уголовное дело по факту нападения на нардепа от "Слуги народа" Михаила Ананченко в Сумах. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко. Правонарушение квалифицировано по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК (4-7 лет лишения…

Обновлено в 11:18 Во фракции "Слуга народа" прокомментировали нападение на их члена Ананченко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Депутат от "Слуги народа" заявил о нападении на него»
Фото Депутат от "Слуги народа" заявил о нападении на него
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.12.19, 06:28 Двое людей в балаклавах набросились на мужчину у его дома.
РБК Украина РБК Украина  ·  16.12.19, 06:35 Депутат Верховной Рады, член фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных. Об этом нардеп написал в Facebook, сообщает РБК-Украина.Нападение…
Новый Регион Новый Регион  ·  16.12.19, 06:57 Вчера вечером, 15 декабря, неприятный случай произошел с народным депутатом от партии "Слуга Народа" Михаилом Ананченко в его родных Сумах.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.12.19, 07:51 Народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что вблизи его дома в Сумах на него напали двое неизвестных в балаклавах.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  16.12.19, 08:25 Народный депутат от фракции «Слуга народа» Михаил Ананченко заявил, что 15 декабря в Сумах вблизи его дома на него напали двое неизвестных в балаклавах. Об этом он написал на своей странице…
Голос.UA Голос.UA  ·  16.12.19, 09:04 В воскресенье в Сумах на депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко возле подъезда его дома напали два человека в балаклавах. Об этом он заявил на своей странице в Facebook. "Сегодня,…
ТСН ТСН  ·  16.12.19, 10:09 Партия обратилась к правоохранителям.
Гордон Гордон  ·  16.12.19, 10:15 В политической партии "Слуга народа" связали нападение на нардепа Михаила Ананченко в Сумах с изменениями в стране и "сопротивлением старой системы".В партии "Слуга народа" призвали правоохранительные…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.12.19, 10:26 В партии "Слуга народа" расценивают избиение депутата от одноименной фракции Михаила Ананченко как противодействие "старой системы" на реализуемые политсилой изменения, а также призывают правоохранителей…
Фокус Фокус  ·  16.12.19, 11:12 Прокуратура открыла уголовное дело по факту нападения на нардепа от "Слуги народа" Михаила Ананченко в Сумах. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко. Правонарушение…
Телеграф Телеграф  ·  16.12.19, 11:18 Во фракции "Слуга народа" прокомментировали нападение на их члена Ананченко.
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