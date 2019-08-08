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Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы "озеленить" его и сорвать следующее заседание, - Кличко

Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы "озеленить" его и сорвать следующее заседание, - Кличко (3 новости)

«Киевский городской голова Виталий Кличко обвиняет представителей новой власти в попытках сорвать заседание Киевсовета»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что следующее заседание Киевсовета пытаются сорвать некие "ловкие бизнесмены", которые попали во власть.Мэк Киева Виталий Кличко заявил, что "некоторые ловкие бизнесмены, которые влетели во власть", пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы "озеленить его". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Хочу заверить: я не собираюсь сдаваться. И не ради этого "электрического" кресла мэра. А потому, что понимаю: я стал той фигурой, от выдержки и позиции которой сегодня зависит, смогут ли киевлян лишить самоуправления, лишить права избирать власть в своем городе. Какой я мэр жители столицы выскажутся на выборах. И не некоторым ловким бизнесменам, которые "влетели" во власть, решать за людей, пренебрегая Конституцией и законом. Они продолжают ежедневно поливать меня грязью, оговаривать в эфире канала "1+1", на который я, кстати, уже подал в суд. И не исключаю, что буду обращаться еще. Они пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы "озеленить" его. И сорвать следующее заседание", написал Кличко.

По его словам, его деятельность хотят дискредитировать и "под надуманными предлогами" обращаются в Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.

"Но я буду делать то дело, которое доверили мне киевляне, и защищать их интересы. Если сдастся Киев, пойдет ползучее уничтожение самоуправления и децентрализации в стране", добавил столичный мэр.

10 июля в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА.

Кличко заявил, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий это возвращение методов управления времен беглого президента Виктора Януковича и лишение Киева самоуправления. "Если так нужно иметь в столице "своего" мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", сказал Кличко.

24 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об увольнении Кличко. Заседания уже два разы переносилось из-за отпуска премьера.

26 июля Кличко отказался от инициирования внеочередных выборов в столице. "Если у кого-то есть намерение быть киевским городским головой, это решается исключительно в правовом поле, через выборы. Следующие выборы у нас по Конституции осенью следующего года", сказал он.

30 июля Богдан сообщил, что Кличко потерял контроль над столицей и не может справиться со "смотрящими" в Киевсовете. Он добавил, что Зеленский рассматривает несколько кандидатур на пост главы КГГА, в том числе кандидатуру действующего мэра столицы.

Богдан также заявил, что один из "смотрящих" за Киевом предложил ему разделить $40 млн из бюджета столицы и "не трогать" Кличко. Последний назвал брифинг главы ОПУ по ситуации в КГГА "байками из склепа".

7 августа он сказал, что буд

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.19, 11:28 Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что "некие ловкие бизнесмены, которые "влетели" во власть" могут лишить киевлян права выбирать власть в городе.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.08.19, 13:57 Киевский городской голова Виталий Кличко обвиняет представителей новой власти в попытках сорвать заседание Киевсовета.
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