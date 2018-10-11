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Дерзкая и голая: Леди Гага поделилась "горячим" снимком

Дерзкая и голая: Леди Гага поделилась "горячим" снимком (5 новостей)

«Популярная и эпатажная американская поп-исполнительница Леди Гага снялась в откровенной и изысканной фотосессии для глянцевого издания Elle. Певица под присмотром стилистов примерила…»

«Веном» уже рвет кинопрокат, несмотря на то, что критики картину разгромили. Но на этой неделе выходит как минимум 3 картины, которые могут отнять у симбиота-Харди кассу. Плохие времена в «Эль Рояле» (детектив, триллер) Топ-критики тепло встретили картину – 76% свежести из 100 на сайте Rotten Tomatoes. Неудивительно, ведь «у руля» картины стоит Дрю Годдар, который приложил руку к хорошему фильму «Кловерфильд, 10». Кроме того, в главных ролях задействованы топ-актеры, такие как Крис Хемсфорт и Дактота Джонсон. Синопсис: В «Эль-Рояле», заброшенном отеле с темным прошлым на берегу озера Тахо, встречаются семеро незнакомцев, каждому из которых есть что скрывать. В течение одной роковой ночи каждый будет иметь последний шанс на искупление... до того, как все пойдет прахом. Рождение звезды (мелодрама, музыка) До выхода картина уже стала скандальной – «маленькие монстры» Леди Гаги, которая сыграла главную роль в фильме, попытались обвалить рейтинг «Венома», дабы «Рождение звезды» успешно выступил в прокате. Однако этого можно было и не делать – критики очень высоко оценили драму и похвалили работы певицы и Брэдли Купера. Синопсис: Популярность звезды кантри-музыки Джексона Майна постепенно угасает, и он ищет утешения на дне бутылки. Однажды Джексон знакомится с талантливой девушкой Элли, которая пишет песни и обладает невероятным голосом. Они влюбляются, и Джексон помогает девушке добиться успеха. Но когда карьера Элли затмевает его собственную, Джексону становится все труднее принять тот факт, что времена его славы прошли. Позывной «Бандерас» (военный, драма) Новый украинский проект обещает быть интересен для зрителя. Картина расскажет о начале АТО на Донбассе, а создатели пообещали задействовать в картине военных ВСУ, которые служили на Востоке. Синопсис: Осенью 2014 года в зоне АТО группа разведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко (позывной «Бандерас») пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника Ходока. Задача осложняется тем, что события происходят у родного села Бандераса.

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Главред Главред  ·  11.10.18, 11:35 Популярная и эпатажная американская поп-исполнительница Леди Гага снялась в откровенной и изысканной фотосессии для глянцевого издания Elle. Певица под присмотром стилистов примерила на себя нежные...
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