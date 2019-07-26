  1. Главная
  2. Новости
  3. Авто
  4. Дешевле, чем в купе: из Харькова запускают авиарейсы во Львов и Киев
Авто
Vgorode Харьков Vgorode Харьков ·
· Аэропорт · Авиация · Бизнесмен · Аэропорт Киева
Дешевле, чем в купе: из Харькова запускают авиарейсы во Львов и Киев

Дешевле, чем в купе: из Харькова запускают авиарейсы во Львов и Киев (5 новостей)

«Международный аэропорт Харьков, входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, в рамках развития внутреннего регулярного авиасообщения анонсировал появление новых…»

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, в рамках развития внутреннего регулярного авиасообщения анонсировал появление новых рейсов на маршрутах "Харьков-Киев" и "Харьков-Львов". Когда можно лететь Данные маршруты открываются в рамках объявленного расширения сотрудничества аэропорта Харькова с лоукост-авиаперевозчиком SkyUp Airlines, который базирует в аэропорте Ярославского одно из своих воздушных судов — современный лайнер Boеing 737-800 NG на 189 пассажирских мест. "Авиакомпания SkyUp Airlines начнет выполнять прямые рейсы между харьковским аэропортом и Львовом с 17 октября текущего года по четвергам и воскресеньям. Рейсы от этого авиаперевозчика между Харьковом и Киевом откроются с 25 октября текущего года будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам", — рассказала о предстоящем расширении маршрутной сети SkyUp Airlines из Харькова в другие украинские города компания-оператор Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Александра Ярославского. Почем билеты Цена билетов на рейсы SkyUp Airlines из Харькова в Киев без учета стоимости багажа составит от 498 гривен в одну сторону, перелеты Харьков-Львов — от 639 гривен на таких же условиях. Билеты на новых маршрутах уже доступны к покупке на сайте авиакомпании, в кассах аэропорта и билетных агентствах. Справка Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома. Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников. В 2019 году аэропорт Харькова анонсировал дальнейшее расширение сети перелетов наряду с увеличением числа партнерских авиакомпаний. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году международный аэропорт "Харьков" первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways и многие другие.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Капитал Капитал  ·  26.07.19, 14:26 Авиакомпания SkyUp осенью 2019 запустит новые внутренние маршруты со стоимостью билетов от 500 гривен в один конец. Об этом сообщается на странице компании в Facebook. Отмечается,…
Прямий Прямий  ·  26.07.19, 16:04 Авиакомпания SkyUp с сентября 2019 года запустит новые внутренние маршруты со стоимостью билетов от 500 гривен в один конец. Об этом сообщается на странице компании в Facebook. Отмечается, что с 25 октября…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.07.19, 16:17 Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, в рамках развития внутреннего регулярного авиасообщения анонсировал появление новых рейсов на маршрутах…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Авто»
Электрокар Unity уже продают за €15 тис.

Электрокар Unity уже продают за €15 тис.
Укравтодор готовится к строительству объездной дороги Борисполя

Укравтодор готовится к строительству объездной дороги Борисполя
Феттель первым финишировал на Гран-при Канады, но гонку выиграл Хэмилтон

Феттель первым финишировал на Гран-при Канады, но гонку выиграл Хэмилтон
Пилоты Mercedes заняли первый ряд по итогам квалификации Гран-при Испании

Пилоты Mercedes заняли первый ряд по итогам квалификации Гран-при Испании
Авиарейс Киев-Ужгород закрывают спустя два месяца после запуска

Авиарейс Киев-Ужгород закрывают спустя два месяца после запуска
Боттас выиграл поул Гран-при Китая

Боттас выиграл поул Гран-при Китая
Запуск рейсов в столицу - это планомерный прогресс и развитие Николаевского аэропорта - председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко

Запуск рейсов в столицу - это планомерный прогресс и развитие…
Хэмилтон приехал первым на квалификации Гран-при Австралии

Хэмилтон приехал первым на квалификации Гран-при Австралии
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россия получила самого неудобного для себя премьера

Россия получила самого неудобного для себя премьера
В учениях &quot;Agile Spirit 2019&quot; в Грузии примут участие свыше 3 тысяч военных стран НАТО и партнеров альянса

В учениях "Agile Spirit 2019" в Грузии примут участие свыше…
В Канаде столкнулись шесть машин, есть пострадавшие

В Канаде столкнулись шесть машин, есть пострадавшие
ЕК: Новая Газовая директива не нарушает международные обязательства Евросоюза

ЕК: Новая Газовая директива не нарушает международные обязательства Евросоюза
Корь еще &quot;аукнется&quot;: названы ужасные последствия эпидемии в Украине

Корь еще "аукнется": названы ужасные последствия эпидемии в Украине
Макрон отреагировал на угрозы Трампа о санкциях

Макрон отреагировал на угрозы Трампа о санкциях
Смешной кот помог футбольной команде не пропустить гол

Смешной кот помог футбольной команде не пропустить гол
Верховный суд США разрешил потратить деньги Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой

Верховный суд США разрешил потратить деньги Пентагона на строительство стены…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.