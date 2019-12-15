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Десна - Динамо: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча УПЛ

Десна - Динамо: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча УПЛ (6 новостей)

«Прямая видеотрансляция матча 18-го тура УПЛ Десна - Динамо»

В матче между "Десной" и "Динамо" в воскресенье, 15 декабря, была борьба за второе место. Победитель этого матча гарантировал себе вторую строчку в турнирной таблице на время зимнего перерыва.

Десна – Динамо 0:1

Гол: Цыганков, 25 Нереализованный пенальти: Вербич, 90 + 4 (Динамо)

Перед началом матча Тина Кароль исполнила гимн Украины. Исполнение оказалось довольно необычным. В то время фанаты "Динамо" вывесили баннер против братьев Суркисов. Слов не добирали, поэтому без ругани не обошлось.

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А после этого команды приступили к игре. Играли почти без центра поля, сразу доставляя мяч к чужим воротам. Не обходилось без повреждений. Так, еще в первом тайме игру мог закончить Цыганков. Но он устоял. И забил гол. Как впоследствии оказалось – победный. Бущан выбил мяч от своих ворот, игроки "Динамо" быстро отдали его на фланг Цыганкову. Виктор отдал пас под удар Вербичу, но Паст заблокировал его. Но мяч отлетел к Цыганкову, который уже в падении в касание и пробил.

Впоследствии забивать мог Вербич, но не попал в рамку ворот. Еще лучшую позицию отличиться имел Соль, но испанец головой пробил мимо. "Десна" тоже имела свои моменты, но не сумела их реализовать.

Активно команды провели и второй тайм. Забивать за "Десну" мог Конопля, когда Бущан отбил мяч прямо на соперника. Но игрок пробил выше ворот. В ответ удар Цыганкова – Паст спасает хозяев. У противоположных ворот Бущан это сделает после удара Филиппова. Также вратарь "Динамо" спасает команду, когда пробивал Хлебас.

Хотя не только игроки "Десны" могли забивать в ворота Бущана. После одного из прострелов Миколенко чуть не срезал мяч в собственные ворота. Мяч опасно пролетел мимо дальней штанги.

Когда уже шло компенсированное арбитром время в ворота "Десны" назначили пенальти – Паст сбил Вербича. Словенец сам пошел пробивать, но не реализовал удар с 11-метровой отметки. Он попал в перекладину, от которой мяч ударился о линию ворот и вылетел в поле.

Но одного точного удара Цыганкова хватило "Динамо" подняться на второе место в турнирной таблице. Именно вторыми киевляне и отправились на зимний перерыв. "Десна" же опустилась на четвертое место.

Обновлено в 16:53 Матч прошел в конкурентной борьбе. Единственный мяч во встрече на 25 минуте забил Виктор Цыганков. Однако "Десна" не сдавалась и продолжала натиск. На 63-ей минуте прекрасный момент не реализовал защитник черниговцев Ефим Конопля. Вскоре стопроцентный шанс упустил и Виктор Цыганков.

Обновлено в 17:18 Смотрите оценки Sport.ua за поединок 18 тура чемпионата Украины

ФОТО К НОВОСТИ: «Десна - Динамо: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча УПЛ»
Фото Десна - Динамо. Видео матча
Фото Десна – Динамо. Незабитый пенальти Вербича
Фото Оценки матча Десна – Динамо. Лучшими стали Бущан, Цыганков и Паст
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