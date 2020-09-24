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"Десна" с боем вылетела из Лиги Европы: видеообзор

"Десна" с боем вылетела из Лиги Европы: видеообзор (5 новостей)

«Черниговская Десна не смогла сотворить сенсацию в матче квалификации Лиги Европы с немецким Вольфсбургом, Встреча, проходившая в Германии, завершилась победой…»

В 3 раунде квалификации Лиги Европы "Колос" уступил в гостях "Риеке" - 0:2. Что нужно знать о матче?

"Колос" сыграл от обороны. Руслан Костышин выставил три центральные защитники. Украинская команда не форсировала события на поле. Выдержав стартовый натиск хозяев поля "Колос" и выровнял игру, даже обладая преимуществом в отдельных эпизодах.

Команды не создали много моментов. Соперники только обменивались полумоментами - стандартными положениями, дальними ударами, индивидуальными действиями. Каждая из команд выходила по безопасности собственных ворот.

Риеке не хватало проданного лидера. За несколько дней в матча против "Колоса" хорватский клуб продал в ПАОКа своего главного форварда Антонио Чолак. Таким образом "Риеке" не хватало эффективности в штрафной соперника.

Команды сбились на длинные передачи, стандарты. Именно угловой определил судьбу матча.

Дождь испортил матч. Ливень, начавшийся по ходу матча, испортила газон. На отдельных участках поля были откровенные лужи. Никакой речи уже не могли идти о комбинационный футбол. Команды сбились на длинные передачи, стандарты. Именно угловой определил судьбу матча.

Селезнев мог решить судьбу матча. На последних минутах матча опытный нападающий не реализовал очень хороший момент, не попав в ворота с нескольких метров.

"Колоса" не хватило опыта. При равной игре "Колос" пропустил решающий мяч. В таких матчах решающее значение имеет индивидуальное мастерство игроков, отсутствие ошибок. Хладнокровия и концентрации как раз не хватило "Колоса", чтобы довести игру до послематчевых пенальти, или победы.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Десна" с боем вылетела из Лиги Европы: видеообзор»
Фото Украинские клубы "Десна" и "Колос" вылетели из Лиги Европы УЕФА
Фото "Колос" вылетел из Лиги Европы
Фото "Колос" вслед за "Десной" вылетел из Лиги Европы
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