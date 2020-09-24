Десна уступила Вольфсбургу и покинула Лигу Европы

Черниговская "Десна" уступила в Германии местному "Вольфсбургу" в матче третьего раунда Лиги Европы - 0:2.

Украинский клуб довольно прилично начал игру, однако пропустил нехитрый розыгрыш углового на ближнюю штангу. Скидка и Гилаваги расстрелял ворота черниговцев уже на 14 минуте.

Первый тайм "Десна" присматривалась к сопернику, который на самом деле оказался не таким уж грозным. Очевидно, черниговцы отложили решительный штурм на вторую половину игры, но никто не мог предположить, что эстонский защитник Тамм повторит вчерашний подвиг "фламандца" Романа Безуса. Причем вторая карточка появилась после того, как подопечные Рябоконя вместо атаки начали отходить назад.

Никто не мог предположить, что эстонский защитник Тамм повторит вчерашний подвиг "фламандца" Романа Безуса

Единственный шанс "Десны" забить был в первые 15 минут второго тайма. Украинцы пошли вперед и в одной из атак Конопля и Калитвинцев дважды подряд били из выгодных позиций, но защита и вратарь "волков" стояли стеной. Один удара головой нанес высоченный Будкивский, лишний раз подтвердив, что ему далеко до Филиппова, который неожиданно уехал играть в бельгийский "Синт-Трёйден".

Немцы, создавалось впечатление, немного недооценили "Десну" и во втором тайме вынуждены были играть на полную мощность чтобы сохранить свои ворота. Жаль, что черниговцам не хватило фарта и мастерства чтобы перевести игру в овертайм.

Общие впечатления от "Десны" - приехали посмотреть на немецкий клуб. Когда обнаружили, что играть с "Вольфсбургом" можно, неожиданно оказались в численном меньшинстве. Поиграть судьба не дала. Интрига умерла, не успев зародиться. Ну, а второй гол "Вольфсбурга" выглядел как компенсация за пропущенные на последних минутах матча с "Шахтером" три мяча.

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