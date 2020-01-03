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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 14:42
"Десна" впервые в истории продала игрока в иностранный чемпионат

"Десна" впервые в истории продала игрока в иностранный чемпионат (10 новостей)

«Артем Фаворов перебрался в Венгрию»

Полузащитник Артем Фаворов продолжит карьеру в венгерском чемпионате. Об этом сообщает "Динамомания".

25-летний полузащитник уже подписал контракт с новым клубом. "Академия Пушкаша" сейчас идет на четвертом месте в чемпионате Венгрии. Это первый полноценный трансфер в истории "Десны", за который клуб получил деньги.

Артем Фаворов является воспитанником киевского "Динамо". Во времена "Динамо" Фаворов поиграл в "Черноморце". После завершения контракта с киевлянами стал игроком "Оболони", за которую провел почти 5 лет. В 2016 году отправился в Кропивницкий, откуда ездил на ненадолго в датский "Вайле". Тransfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

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Обновлено в 12:43 О сумме трансфера игрока не сообщается. Однако это первый трансфер в истории "Десны", за который клуб получил деньги.

Обновлено в 14:42 Сегодня, 3 января 2020 года, "Десна" осуществила первую официальную продажу своего игрока в европейский клуб

ФОТО К НОВОСТИ: «"Десна" впервые в истории продала игрока в иностранный чемпионат»
Фото Венгерский клуб объявил о трансфере украинского футболиста
Фото Трансфер Фаворова – первый, за который Десна получит деньги
Фото Украинский футболист переехал в европейский чемпионат
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  03.01.20, 11:09 Артем Фаворов стал еще одним украинцем, который будет выступать в Венгрии.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  03.01.20, 11:33 Артем Фаворов стал первым игроком клуба, за трансфер которого черниговцы получили деньги
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.01.20, 11:47 Младший из братьев Фаворових Артем покидает черниговскую команду и переходит из украинского чемпионата в венгерский
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.01.20, 11:47 Молодший з братів Фаворових Артем покидає чернігівську команду і переходить з українського чемпіонату в угорський
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  03.01.20, 11:50 Хавбек Артем Фаворов перешел в «Академию Пушкаша»
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.01.20, 11:52 Артем Фаворов перебрался в Венгрию.
Главред Главред  ·  03.01.20, 12:00 Венгерский клуб Академия Пушкаша объявил о подписании украинского полузащитника Артема Фаворова. Контракт рассчитан на 2,5 года. Это первый трансфер футболиста, за который Десна получила деньги. Для...
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.01.20, 12:43 Черниговская "Десна" провела первую официальную продажу своего игрока в европейский клуб – Артем Фаворов перешел в состав венгерского клуба "Академия Пушкаша". О сумме трансфера игрока не сообщается.…
Terrikon Terrikon  ·  03.01.20, 14:42 Сегодня, 3 января 2020 года, "Десна" осуществила первую официальную продажу своего игрока в европейский клуб
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