"Десна" впервые в истории продала игрока в иностранный чемпионат (10 новостей) «Артем Фаворов перебрался в Венгрию»

Полузащитник Артем Фаворов продолжит карьеру в венгерском чемпионате. Об этом сообщает "Динамомания".

25-летний полузащитник уже подписал контракт с новым клубом. "Академия Пушкаша" сейчас идет на четвертом месте в чемпионате Венгрии. Это первый полноценный трансфер в истории "Десны", за который клуб получил деньги.

Артем Фаворов является воспитанником киевского "Динамо". Во времена "Динамо" Фаворов поиграл в "Черноморце". После завершения контракта с киевлянами стал игроком "Оболони", за которую провел почти 5 лет. В 2016 году отправился в Кропивницкий, откуда ездил на ненадолго в датский "Вайле". Тransfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

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Обновлено в 12:43 О сумме трансфера игрока не сообщается. Однако это первый трансфер в истории "Десны", за который клуб получил деньги.

Обновлено в 14:42 Сегодня, 3 января 2020 года, "Десна" осуществила первую официальную продажу своего игрока в европейский клуб