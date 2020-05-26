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Детские лагеря будут открыты на последнем этапе карантина, - Степанов

Детские лагеря будут открыты на последнем этапе карантина, - Степанов (4 новости)

«Минздрав планирует минимизировать риск инфицирования коронавирусом среди детей»

Детские лагеря в Украине будут открывать на последнем этапе выхода из карантина. В Министерстве здравоохранения хотят сократить до минимума шанс инфицирования среди детей.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что такие правила будут применяться, в частности, и к детскому лагерю "Артек".

"Если мы говорим об открытии детских лагерей и конкретно об "Артеке", то это возможно только на последнем этапе выхода из карантина. Потому что для нас очень важно, чтобы риск инфицирования был фактически минимальным, фактически отсутствующим, если мы говорим о наших детях", - заявил Степанов.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировали рост динамики распространения коронавируса - за сутки подтвердили на 80 новых случаев больше, чем днем ранее.

Также сообщалось, что до окончания карантина, 22 июня, в рамках этапов ослабления не предусмотрено про...

ФОТО К НОВОСТИ: «Детские лагеря будут открыты на последнем этапе карантина, - Степанов»
Фото В Украине детские лагеря будут открыты на последнем этапе карантина
Фото Детские лагеря могут открыться только на последнем этапе выхода из карантина, — Минздрав
Фото В Украине детские лагеря будут открыты на последнем этапе карантина - Минздрав
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 09:51 Министерство здравоохранения будет разрешать открывать детские лагеря на последнем этапе выхода из карантина.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.05.20, 09:54 Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что открытие детских оздоровительных лагерей, работу которых хотят разрешить в Киеве не раньше июля, возможно только на последнем этапе выхода из карантина.…
Униан Униан  ·  26.05.20, 10:02 Минздрав планирует минимизировать риск инфицирования коронавирусом среди детей.
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