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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:17
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Девушка Бонда: из жизни ушла французская актриса Клодин Оже

Девушка Бонда: из жизни ушла французская актриса Клодин Оже (4 новости)

«Она стала первой француженкой, сыгравшей девушку агента 007»

Французская актриса и модель Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме Шаровая молния с Шоном Коннери в главной роли, скончалась. Женщине было 78 лет, пишет Le Monde.

Актрисы не стало 18 декабря в Париже. Оже ушла из жизни после продолжительной болезни.

Клодин Оже родилась в апреле 1941 года в столице Франции. В 17 лет начала карьеру фотомодели. В 1958 году Оже представляла Францию на конкурсе Мисс мира.

Она снималась в таких фильмах, как Полицейская история, Операция Святой Януарий, Красное и черное, Кристина, Завещание Орфея и Соль на нашей коже.

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Мировую известность ей принесла роль Доминик Дерваль в фильме про британского суперагента 007 Джеймса Бонда, которого сыграл Шон Коннери. Шаровая молния - четвертый фильм о Бонде. Он вышел в 1965 году.

Cмотрите фотогалерею: Умерла Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда

Также сообщалось, что в новом фильме о Джеймсе Бонде Не время умирать, агент 007 может жениться. Режиссер ленты отснял три варианта концовки, чтобы избежать утечки информации. 

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Обновлено в 13:17 Она стала первой француженкой, сыгравшей девушку агента 007.

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