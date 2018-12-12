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Ди Каприо лишился подаренного "Оскара"

Ди Каприо лишился подаренного "Оскара" (4 новости)

«Голливудский актер Леонардо Ди Каприо лишился подаренного ему Оскара, который когда-то принадлежал Марлону Брандо»

Популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо отдал американским властям "Оскар" Марлона Брандо, который ему подарил арестованный малазийский финансист Джо Лоу, пишет The Wrap.

"В прошлом году Леонардо Ди Каприо передал федеральным властям "Оскар", который когда-то был вручен Марлону Брандо, поскольку это был подарок от малазийского финансиста, который был арестован по обвинению в совершении мошенничества в отношении инвестиционного фонда на сумму в миллиарды долларов, и использование средств", - пишет издание.

Прокуроры говорят, что арестованный финансист Джо Лоу и бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак были среди тех, кто "выкачивал" миллиарды из малайзийского суверенного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

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Ранее Леонардо Ди Каприо уже возвращал дорогие подарки на фоне расследования в отношении американской продюсерской фирмы Red Granite Pictures и ее малайзийских партнеров, которых подозревали в отмывании денег и коррупции.

Добавим, в активе Ди Каприо - один "Оскар" за лучшую мужскую роль. Он получил награду Американской киноакадемии лишь в 2016 году, хоть до этого и был номинирован на премию четыре раза. Статуэтка досталась актеру за фильм "Выживший".

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MIGnews MIGnews  ·  12.12.18, 16:23 Голливудский актер Леонардо Ди Каприо лишился подаренного ему Оскара, который когда-то принадлежал Марлону Брандо.
УНН УНН  ·  12.12.18, 17:10 Популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо отдал американским властям "Оскар" Марлона Брандо, который ему подарил арестованный малазийский финансист Джо Лоу, передает УНН со ссылкой на The Wrap."В…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  12.12.18, 21:00 Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо остался без подаренного ему Оскара, который раньше пренадлежал Марлону Брандо. Статуэтку он был вынужден...
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