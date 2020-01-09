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Ди Каприо спас человека в Карибском море

Ди Каприо спас человека в Карибском море (4 новости)

«Голливудский актер Леонардо Ди Каприо со своей девушкой спасли мужчину, пробывшего 11 часов в море»

Известный актер Леонардо Ди Каприо со своей девушкой спасли мужчину, пробывшего 11 часов в море. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел еще 30 декабря 2019 года и только сейчас о нем стало известно мировым СМИ. Сообщается, что Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная Камила Морроне находились на яхте, направляясь к острову Сен-Бартелеми.

Капитан судна принял сообщение о том, что за бортом круизного лайнера оказался мужчина и он длительное время пробыл в воде. Актер согласился изменить маршрут и спас мужчину, который 11 часов пробыл в воде. Им оказался 24-летний граждан Франции.

Cмотрите фотогалерею: Ди Каприо спас мужчину, пробывшего в море 11 часов

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Отмечается также, что яхта звезды оказалась единственным судном, принявшим сигнал о помощи. Капитан яхты назвал спасение туриста "шансом один на миллиард".

Ранее сообщалось, что Ди Каприо обвинили в "поджоге" лесов Амазонии. Также Корреспондент писал о том, что Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  09.01.20, 17:22 Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, находясь на своей яхте в Карибском море, спас человека. Об этом сообщает The Sun.24-летний член экипажа, будучи пьяным, упал за борт судна у острова Сен-Мартен.…
MIGnews MIGnews  ·  09.01.20, 18:51 Голливудский актер Леонардо Ди Каприо со своей девушкой спасли мужчину, пробывшего 11 часов в море.
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