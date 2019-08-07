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Terrikon Terrikon ·
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Диего Форлан объявил о завершении карьеры

Диего Форлан объявил о завершении карьеры (2 новости)

«Легендарный уругваец Диего Форлан собирается повесить бутсы на гвоздь»

Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан объявил о скором уходе из футбола

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Телеграф Телеграф  ·  07.08.19, 08:40 Легендарный уругваец Диего Форлан собирается повесить бутсы на гвоздь.
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