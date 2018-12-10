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Динамо будет зимовать вторым, Шахтер - с 7 очками форы - итоги 18-го тура УПЛ

Динамо будет зимовать вторым, Шахтер - с 7 очками форы - итоги 18-го тура УПЛ (4 новости)

«Известный украинский комментатор – о переносе матча «горняков» в Киев»

Капитан Динамо Виктор Цыганков считает, что команде не хватает стабильности.

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Terrikon Terrikon  ·  10.12.18, 09:30 Terrikon.com - о ключевых событиях последнего в 2018 году тура украинской Премьер-лиги-2018/19
Sport.ua Sport.ua  ·  10.12.18, 11:32 Известный украинский комментатор – о переносе матча «горняков» в Киев
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Динамо будет зимовать вторым, Шахтер - с 7 очками форы - итоги 18-го тура УПЛ

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