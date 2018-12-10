Динамо будет зимовать вторым, Шахтер - с 7 очками форы - итоги 18-го тура УПЛ

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Один украинский воин получил легкое ранение, у наемников РФ - трое уничтожены, еще четверо - считаются "санитарными потерями", террористы совершили 13 обстрелов, - штаб ООС
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