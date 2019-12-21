  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Динамо хочет вернуть Русина из аренды досрочно
Спорт
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 14:08
· Нападающий
Динамо хочет вернуть Русина из аренды досрочно

Динамо хочет вернуть Русина из аренды досрочно (6 новостей)

«Русин, скорее всего, покинет Зарю»

Нападающий "Динамо" Назарий Русин, выступающий на правах аренды за "Зарю", уже зимой досрочно вернется в киевский клуб.

Об этом сообщает "Динамо" Киев от Шурика" со ссылкой на источник, близкий к руководству луганского клуба.

Решение по Русину уже принято, форвард начнет подготовку ко второй части УПЛ вместе с "Динамо". При этом главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заинтересован в том, чтобы Русин оставался в команде. "Заря" продолжает вести с киевлянами переговоры о том, чтобы форвард доработал арендное соглашение до конца сезона.

Аренда Русина рассчитана до конца сезона, но в контракте есть опция досрочного возвращения игрока в "Динамо". Это подтвердил генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов.

Травма Соля: нападающий
Травма Соля: нападающий "Динамо" полетит в Барселону для обследования

Возможно, это связано с информацией об отстранении на месяц от любой футбольной деятельности форварда "Динамо" Артема Беседина из-за проваленного допинг-теста.

В текущем сезоне Назарий Русин сыграл 17 поединков во всех турнирах за команду Скрипника, забив 7 голов и сделав 4 результативные передачи.

Обновлено в 13:10 Киевляне хотят воспользоваться пунктом в арендном соглашение с «Зарей»

Обновлено в 14:08 Форвард «Зари» не подтвердил слухи о возвращении в «Динамо»

ФОТО К НОВОСТИ: «Динамо хочет вернуть Русина из аренды досрочно»
Фото Динамо намеренно вернуть из аренды Русина
Фото Русин возвращается в "Динамо"
Фото Назарий РУСИН: «Возвращение в Динамо? Пока ничего не знаю»
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  21.12.19, 10:10 Русин, скорее всего, покинет Зарю.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  21.12.19, 10:57 Киевское досрочно вернет из аренды в "Заре" нападающего Назария Русина. Воспитанник львовского футбола был в аренде в луганском клубе с августа нынешнего года. Решение по Русину уже принято, форвард начнет…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  21.12.19, 11:33 Нападающий Динамо Назарий Русин может вернуться из аренды уже этой зимой. Игрок выступает за Зарю с первой половину сезона-2019/20. Но уже после зимнего отпуска киевляне вернут Русина свой…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  21.12.19, 13:10 Киевляне хотят воспользоваться пунктом в арендном соглашение с «Зарей»
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  21.12.19, 14:08 Форвард «Зари» не подтвердил слухи о возвращении в «Динамо»
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Динамо хочет вернуть Русина из аренды досрочно

Динамо хочет вернуть Русина из аренды досрочно
Ливерпуль - Фламенго: онлайн-трансляция финала Клубного чемпионата мира

Ливерпуль - Фламенго: онлайн-трансляция финала Клубного чемпионата мира
Бокс. &quot;Сын легенды&quot; Чавес досрочно проиграл Джейкобсу – видео

Бокс. "Сын легенды" Чавес досрочно проиграл Джейкобсу – видео
Бывший тренер &quot;МанСити&quot; Микель Артета возглавил лондонский &quot;Арсенал&quot;

Бывший тренер "МанСити" Микель Артета возглавил лондонский "Арсенал"
Нападающий &quot;Динамо&quot; Артем Беседин провалил допинг-тест, - ТаТоТаке

Нападающий "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест, - ТаТоТаке
Хацкевич официально возглавил российский клуб

Хацкевич официально возглавил российский клуб
Зозуля: Быть патриотом - не преступление

Зозуля: Быть патриотом - не преступление
Клубный чемпионат мира. Финал. «Ливерпуль» – «Фламенго». Видео трансляция (видео)

Клубный чемпионат мира. Финал. «Ливерпуль» – «Фламенго». Видео трансляция (видео)
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россия хочет достроить &quot;Северный поток 2&quot; несмотря на санкции США

Россия хочет достроить "Северный поток 2" несмотря на санкции США
В поиске внеземной жизни может помочь ядовитый газ

В поиске внеземной жизни может помочь ядовитый газ
Открыли &quot;форточку возможностей&quot;: в России раскрыли детали договора с Украиной по газу

Открыли "форточку возможностей": в России раскрыли детали договора с Украиной…
Экономят до 60%: в КГГА рассказали, как киевляне снижают расходы на тепло

Экономят до 60%: в КГГА рассказали, как киевляне снижают расходы…
Медведчук в Санкт-Петербурге встретился с лидерами стран СНГ

Медведчук в Санкт-Петербурге встретился с лидерами стран СНГ
У «слуг народа» нет такой межпарламентской площадки, как у Медведчука, - политический аналитик

У «слуг народа» нет такой межпарламентской площадки, как у Медведчука,…
В Кривом Роге грузовик переехал парня, катавшегося на электросамокате

В Кривом Роге грузовик переехал парня, катавшегося на электросамокате
В Одессе взорвался самогонный апарат: есть пострадавшие, - ФОТО

В Одессе взорвался самогонный апарат: есть пострадавшие, - ФОТО
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.