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Динамо и Олимпик проведут спарринг перед рестартом чемпионата

Динамо и Олимпик проведут спарринг перед рестартом чемпионата (3 новости)

«Киевляне встретятся с Олимпиком»

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к возобновлению матчей украинской Премьер-лиги. Команда Алексея Михайличенко запланировала товарищеский матч против донецкого "Олимпика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской федерации футбола.

Поединок состоится в среду, 27 мая, в 14:00 на стадионе имени Лобановского без зрителей на трибунах.

Для обоих соперников этот спарринг станет вторым после возобновления тренировок. Ранее "Динамо" сыграло вничью с "Движением" вничью - 0:0, а донецкая команда победила "Колос" (2:1).

В середине марта чемпионат Украины ушел на вынужденную паузу в связи с пандемией коронавирусной инфекции. На момент приостановки состоялось 23 тура. Командам осталось сыграть по девять матчей....

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.05.20, 13:14 Киевляне встретятся с "Олимпиком".
Terrikon Terrikon  ·  26.05.20, 13:26 Киевское "Динамо" и донецкий "Олимпик" продолжат подготовку к возобновлению матчей украинской Премьер-лиги совместным спаррингом
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