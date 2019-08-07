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"Динамо" и "Шахтер" в субботу рассудят Ярослав Козык и VAR

"Динамо" и "Шахтер" в субботу рассудят Ярослав Козык и VAR (4 новости)

«На предстоящем матче будет работать в режиме офлайн система VAR»

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет протестирован в офлайн-режиме во время матча 3 тура УПЛ между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Об этом сообщается на сайте УАФ.

Главным арбитров назначен Николай Балакин, его ассистентом будет Владимир Володин.

Поединок состоится 10 августа на НСК "Олимпийский". Начало - 17:00. Это единственный матч тура, в котором будут тестировать VAR.

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Система уже использовалась на матче 2 тура УПЛ между "Шахтером" и "Карпатами" в оффлайн режиме, а также в поединке "Мариуполь" – "Александрия".

Кроме этого, видеоповторы уже проверяли в игре за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо". 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  07.08.19, 14:44 Определился и главный арбитр этого принципиального противостояния.
Terrikon Terrikon  ·  07.08.19, 19:08 На предстоящем матче будет работать в режиме офлайн система VAR.
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