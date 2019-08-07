"Динамо" и "Шахтер" в субботу рассудят Ярослав Козык и VAR

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет протестирован в офлайн-режиме во время матча 3 тура УПЛ между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Об этом сообщается на сайте УАФ.
Главным арбитров назначен Николай Балакин, его ассистентом будет Владимир Володин.
Поединок состоится 10 августа на НСК "Олимпийский". Начало - 17:00. Это единственный матч тура, в котором будут тестировать VAR.
Система уже использовалась на матче 2 тура УПЛ между "Шахтером" и "Карпатами" в оффлайн режиме, а также в поединке "Мариуполь" – "Александрия".
Кроме этого, видеоповторы уже проверяли в игре за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо".