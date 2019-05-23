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"Динамо" может возглавить экс-тренер сильной европейской сборной

"Динамо" может возглавить экс-тренер сильной европейской сборной (5 новостей)

«Адам Навалка проведет переговоры с киевлянами»

Украинские СМИ назвали потенциального иностранного тренера, который летом может возглавить киевское "Динамо" вместо Александра Хацкевича.

Сначала в СМИ появилась информация, что в Киев прибудет специалист, с которым "Динамо" обсудит контракт. Иностранец якобы должен посетить игру киевлян против ФК "Львов".

Как сообщает "Команда №1", "Динамо" может возглавить польский специалист Адам Навалка. Именно он может стать тем зарубежным тренером, с которым в ближайшие дни в Киеве будут проведены переговоры.

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Последним местом работы 61-летнего поляка был польский "Лех", который он оставил в марте этого года. С 2013 до 2018 года Навалка руководил национальной сборной Польши, которую покинул после провального чемпионата мира 2018 года в России.

Среди иностранных специалистов в прессе называли имя бывшего тренера сборной Англии по футболу шведа Свена-Йорана Эрикссона. Также кандидатами на пост главного тренера киевлян являются спортивный директор клуба Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  23.05.19, 14:30 Адам Навалка проведет переговоры с киевлянами
Апостроф Апостроф  ·  23.05.19, 14:53 Новым главным тренером киевского "Динамо" может стать бывший наставник сборной Польши Адам Навалка.
Униан Униан  ·  23.05.19, 15:19 По данным СМИ, киевский клуб находится на решающей стадии переговоров с Адамом Навалкой.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.05.19, 17:42 Экс-наставник сборной Польши Адам Навалка может заменить Александра Хацкевича на посту главного тренера "Динамо". Киевское Динамо размышляет над приглашением бывшего наставника сборной Польши Адама Навалкы,…
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