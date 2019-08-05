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"Динамо" отправилось на матч с "Брюгге" со звездным новичком и без талантливого полузащитника (14 новостей и 1 видео) «Александр Хацкевич взял 22 футболиста»

Киевское "Динамо" отправилось в Бельгию на первый матч 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов с местным "Брюгге". Об этом сообщается в Twitter "бело-синих".

На предстоящий матч отправился новичок команды - нападающий Жерсон Родригес, который подписал контракт всего три дня назад и еще не дебютировал за киевлян.

Отметим, что в Бельгию не отправились Денис Попов, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.

Вирушаємо до Бельгії на матч #БрюггеДинамо у такому складі!#FCDK #UCL #BruggeDynamo pic.twitter.com/dPyjTUE8Gj

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— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 5, 2019

Всего в составе делегации 22 футболиста:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет

Защитники: Виталий Миколенко, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский

Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин

Обновлено в 12:07 В понедельник утром киевское "Динамо" отправилось в Бельгию, где во вторник, 6 августа, "бело-синие" проведут первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с местным "Брюгге".

Обновлено в 12:45