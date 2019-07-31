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"Динамо" победило на выезде "Карпаты" благодаря автоголу и голу с пенальти: видео

"Динамо" победило на выезде "Карпаты" благодаря автоголу и голу с пенальти: видео (5 новостей)

«Украинский защитник может стать игроком львовского клуба»

Львовские "Карпаты" новый сезон начинают матчем против киевского "Динамо" дома. Матч в среду, 31 июля, можно будет посмотреть и онлайн.

На этот матч "Карпаты" вышли в таком составе: Пидкивка, Мартинс, Вакуленко, Ковтун, Якимец, Вербный, Клёц, Ди Франко, Войкович, Гуцуляк, Карпенко Запасные: Кудрик, Лейоус, Прце, Харжевский, Козак, Ременюк, Толочко

"Динамо" же не изменило состав по сравнению с игрой против "Шахтера": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Караваев, Гармаш, Вербич, Беседин Запасные: Бущан, Сидорчук, Кадири, Де Пена, Цыганков, Пиварич, Шабанов

Онлайн-трансляция матча Карпаты – Динамо

Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Видео трансляция (видео)
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Видео трансляция (видео)

Обновлено в 23:36 Кучер находился в подтрибунных помещениях после окончания матча. Сама игра закончилась победой "Динамо" благодаря автоголу и голу с пенальти.

Обновлено в 23:56 Украинский защитник может стать игроком львовского клуба

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Sport.ua Sport.ua  ·  31.07.19, 22:28 Смотрите видеообзор матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги
Sport.ua Sport.ua  ·  31.07.19, 23:56 Украинский защитник может стать игроком львовского клуба
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