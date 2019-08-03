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"Динамо" разгромило "Львов" в чемпионате Украины: видео

"Динамо" разгромило "Львов" в чемпионате Украины: видео (5 новостей)

«Киевляне одержали вторую победу на старте чемпионата»

Во Львове завершился второй тур УПЛ, в матче которого встречались ФК Львов и киевское Динамо.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Динамо" разгромило "Львов" в чемпионате Украины: видео»
Фото Дебют Кадири и возвращение Соля: Динамо разгромило ФК Львов
Фото Дубль Буяльского и возвращение Соля. "Динамо" перед выездом в Бельгию разгромило "Львов"
Фото Динамо перед Брюгге разгромило ФК Львов
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Sport.ua Sport.ua  ·  03.08.19, 21:24 Дубль Буяльского и точный удар Де Пены обеспечили победу киевскому клубу
ТСН ТСН  ·  03.08.19, 21:24 Киевляне одержали вторую победу на старте чемпионата.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.08.19, 21:30 Киевское "Динамо" закончило гостить во Львове. После того, как киевляне 31-го июля победили "Карпаты", столичные футболисты разгромили ФК "Львов" в рамках 2-го тура чемпионата Украины. ФК Львов – Динамо…
Украинская правда Украинская правда  ·  03.08.19, 21:59 Киевское "Динамо" в матче второго тура украинской Премьер-лиги на выезде обыграло ФК "Львов" со счетом 3:0.
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