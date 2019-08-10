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"Динамо" – "Шахтер" (0:0)

"Динамо" – "Шахтер" (0:0) (4 новости)

«Поединок 3-го тура прошел на Олимпийском»

Добрый вечер! Сегодня в третьем туре чемпионата Украины жребий свел киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Игра начнется через несколько минут.

Составы команд:

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Де Пена, Гармаш, Цыганков, Родригеш.Запасные: Бущан, Кадири, Караваев, Вербич, Соль, Андриевский, Шабанов.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Соломон, Мораес.Запасные: Шевченко, Пихальонок, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Бланко-Лещук.

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В "Динамо" даже в запасе нет Беседина и Буяльского.

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Игра началась!

Первый удар в исполнении Гармаша. В никуда.

4 мин. "Шахтер" больше с мячом.

7 мин. Цыганков отдал на Шепелева а тот споткнулся в ногах соперников.

9 мин. Первый удар в створ. Де Пена пробил слабо для Пятова.

11 мин. Ух! Соломон приложился. Чуть не попал в дальний угол.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Динамо" – "Шахтер" (0:0)»
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Обозреватель Обозреватель  ·  10.08.19, 18:17 Поединок 3-го тура прошел на "Олимпийском"
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