"Динамо" – "Шахтер" (0:0)

Добрый вечер! Сегодня в третьем туре чемпионата Украины жребий свел киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Игра начнется через несколько минут.
Составы команд:
Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Де Пена, Гармаш, Цыганков, Родригеш.Запасные: Бущан, Кадири, Караваев, Вербич, Соль, Андриевский, Шабанов.
Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Соломон, Мораес.Запасные: Шевченко, Пихальонок, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Бланко-Лещук.
В "Динамо" даже в запасе нет Беседина и Буяльского.
Хацкевич нервничает на скамейке. Последний матч?
Игра началась!
Первый удар в исполнении Гармаша. В никуда.
4 мин. "Шахтер" больше с мячом.
7 мин. Цыганков отдал на Шепелева а тот споткнулся в ногах соперников.
9 мин. Первый удар в створ. Де Пена пробил слабо для Пятова.
11 мин. Ух! Соломон приложился. Чуть не попал в дальний угол.