  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)
Спорт
Facenews Facenews · · Обновлено в 08:47
· Динамо Киев · Шахтер · Встреча · Матч
Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)

Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео) (9 новостей)

«Вашему вниманию видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины»

Как закончилась встреча Динамо Киев и Шахтер за Суперкубок Украины? Шахтер лучше начал матч и владел преимуществом на протяжении первого тайма.

На третьей компенсированной минуте подопечные Луиша Каштру вышли вперед. При подаче с углового в штрафной Динамо возникла суета, которую Артем Беседин решил разрядить выносом. Форвард выбил мяч прямо на Алана Патрика, а тот мощно выстрелил в правый нижний угол.Все в матче перевернулось с ног на голову за три минуты - между 80-й и 82-й. Тогда "Динамо" забило дважды. Сначала Бурда после подачи с углового головой отправил мяч в ворота соперников. А потом Гармаш удачно завершил атаку, пробив после паса с фланга."Шахтер" пытался сравнять счет, но пробить Бойко команде так и не удалось. Поэтому "Динамо" побеждает и выигрывает Суперкубок Украины.

Обновлено в 08:44 Киевское "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, обыграв в воскресенье в Одессе донецкий "Шахтер" со счетом 2:1, - сообщает "Интерфакс-Украина"

Динамо Киев – Заря. Видео гола Бурды
Динамо Киев – Заря. Видео гола Бурды

Обновлено в 08:47 В матче за Суперкубок Украины 2019 киевское "Динамо" нанесло поражение донецкому "Шахтеру" - 2:1

ФОТО К НОВОСТИ: «Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)»
Фото Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)
Фото Динамо - Шахтер: слова Хацкевича после матча за Суперкубок Украины
Фото Милевский грубо выругался в адрес игрока "Шахтера" после победы "Динамо" в Суперкубке Украины
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  29.07.19, 06:30 Вчера, 28 июля, киевский футбольный клуб "Динамо" завоевал свой первый трофей в новом сезоне. В матче за суперкубок против донецкого "Шахтера" киевляне выиграли со счетом 2:1.Первый гол забил Алан Патрик…
Телеграф Телеграф  ·  29.07.19, 07:29 Вашему вниманию видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины.
Телеграф Телеграф  ·  29.07.19, 07:49 Главный тренер бело-синих дал комментарий после игры с Шахтером.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  29.07.19, 08:11 Команды забили три мяча
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  29.07.19, 08:30 Бывший форард "Динамо" и сборной Украины не сдерживал эмоций после матча за Суперкубок Украины. Сразу после финального свистка поединка за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" Артем Милевский…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  29.07.19, 08:44 Киевское "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, обыграв в воскресенье в Одессе донецкий "Шахтер" со счетом 2:1, - сообщает "Интерфакс-Украина"
Terrikon Terrikon  ·  29.07.19, 08:47 В матче за Суперкубок Украины 2019 киевское "Динамо" нанесло поражение донецкому "Шахтеру" - 2:1
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)

Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)
Украинский пловец Романчук завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 1500 м вольным стилем

Украинский пловец Романчук завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 1500…
Ворскла - Заря: смотреть онлайн видеотрансляцию матча УПЛ

Ворскла - Заря: смотреть онлайн видеотрансляцию матча УПЛ
Защитник «Динамо» был близок к переходу в российский клуб

Защитник «Динамо» был близок к переходу в российский клуб
&quot;Динамо&quot; – &quot;Шахтер&quot;: Сегодня состоится матч за Суперкубок Украины

"Динамо" – "Шахтер": Сегодня состоится матч за Суперкубок Украины
Йокогама Маринерс – Манчестер Сити: Зинченко как один из главных героев в последней игре перед Суперкубком

Йокогама Маринерс – Манчестер Сити: Зинченко как один из главных…
Шахтер - Динамо: прогноз экспертов на матч за Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо: прогноз экспертов на матч за Суперкубок Украины
Безумное дерби: &quot;Атлетико&quot; сокрушил &quot;Реал&quot; на Международном кубке чемпионов (видео)

Безумное дерби: "Атлетико" сокрушил "Реал" на Международном кубке чемпионов (видео)
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сообщили детали военной реформы

Сообщили детали военной реформы
Лунный календарь на август 2019: благоприятные дни для свершения задуманного

Лунный календарь на август 2019: благоприятные дни для свершения задуманного
Суд отпустил водителя, который под наркотиками совершил смертельное ДТП

Суд отпустил водителя, который под наркотиками совершил смертельное ДТП
Лапидация Вакарчука: лидера «Голоса» дискредитируют в период создания коалиции

Лапидация Вакарчука: лидера «Голоса» дискредитируют в период создания коалиции
Украинцы покупают больше всего недвижимости в Польше

Украинцы покупают больше всего недвижимости в Польше
Под Одессой снова наблюдали смерч, - ВИДЕО

Под Одессой снова наблюдали смерч, - ВИДЕО
Где в Каменском сегодня, 29 июля, нет света

Где в Каменском сегодня, 29 июля, нет света
Сьогодні – 29 липня: Міжнародний день тигра, День сил спецоперацій в Україні та день відкриття нової планети

Сьогодні – 29 липня: Міжнародний день тигра, День сил спецоперацій…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.