Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)

Как закончилась встреча Динамо Киев и Шахтер за Суперкубок Украины? Шахтер лучше начал матч и владел преимуществом на протяжении первого тайма.

На третьей компенсированной минуте подопечные Луиша Каштру вышли вперед. При подаче с углового в штрафной Динамо возникла суета, которую Артем Беседин решил разрядить выносом. Форвард выбил мяч прямо на Алана Патрика, а тот мощно выстрелил в правый нижний угол.Все в матче перевернулось с ног на голову за три минуты - между 80-й и 82-й. Тогда "Динамо" забило дважды. Сначала Бурда после подачи с углового головой отправил мяч в ворота соперников. А потом Гармаш удачно завершил атаку, пробив после паса с фланга."Шахтер" пытался сравнять счет, но пробить Бойко команде так и не удалось. Поэтому "Динамо" побеждает и выигрывает Суперкубок Украины.

Обновлено в 08:44 Киевское "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, обыграв в воскресенье в Одессе донецкий "Шахтер" со счетом 2:1, - сообщает "Интерфакс-Украина"

Динамо Киев – Заря. Видео гола Бурды

Обновлено в 08:47 В матче за Суперкубок Украины 2019 киевское "Динамо" нанесло поражение донецкому "Шахтеру" - 2:1