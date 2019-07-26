  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Динамо - Шахтер. Онлайн матча за Суперкубок Украины
Спорт
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:57
· Матч
Динамо - Шахтер. Онлайн матча за Суперкубок Украины

Динамо - Шахтер. Онлайн матча за Суперкубок Украины (6 новостей)

«Однако форвард все же приедет в Одессу»

"Динамо" и "Шахтер" разыграют первый трофей в новом сезоне. Украинские гранды откроют футбольный год матчем за Суперкубок Украины. В этом поединке специалисты на стороне действующего чемпиона.

Коэффициент на победу "Шахтера" в своеобразном турнире – 1,69.

Трофей над головой поднимут "динамовцы" – 2,19. Однако вряд ли все решится в основное время.

Букмекерский прогноз

ВИДЕО. Будучност – Заря. Как Громов открыл счет в матче
ВИДЕО. Будучност – Заря. Как Громов открыл счет в матче

Наиболее вероятный счет поединка 1:1. Коэффициент на такой итог – 6.15.

Букмекерский прогноз

Удастся ли командам ограничиться основным временем, или же придется разыграть трофей в серии послематчевых пенальти, узнаем уже 28 июля. Матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" начнется в 21:00.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

Обновлено в 13:57 В матче за Суперкубок Украины мы точно не увидим Дуэлунда, Сидклея, Русина и Соля

ФОТО К НОВОСТИ: «Динамо - Шахтер. Онлайн матча за Суперкубок Украины»
Фото Динамо - Шахтер. Онлайн матча за Суперкубок Украины
Фото Динамо - Шахтер: где смотреть Суперкубок, история встреч, погода в день матча
Фото Четыре игрока Динамо не тренировались перед Суперкубком
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.07.19, 11:09   В воскресенье, 28-го июля, состоится поединок за Суперкубок Украины, в котором Динамо будет противостоять донецкому Шахтеру. Матч пройдет в Одессе на стадионе Черноморец, начало противостояния в 21:00…
Главред Главред  ·  26.07.19, 12:18 В воскресенье, 28-го июля, состоится поединок за Суперкубок, в котором киевское Динамо будет противостоять донецкому Шахтеру. Суперкубок Украины был основан в 2004 году. Обладателем этого трофея становились...
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  26.07.19, 13:18 Однако форвард все же приедет в Одессу
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  26.07.19, 13:57 В матче за Суперкубок Украины мы точно не увидим Дуэлунда, Сидклея, Русина и Соля
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Динамо - Шахтер. Онлайн матча за Суперкубок Украины

Динамо - Шахтер. Онлайн матча за Суперкубок Украины
Соль: В новом сезоне мы настроены побеждать

Соль: В новом сезоне мы настроены побеждать
ВИДЕО. Будучност – Заря. Как Громов открыл счет в матче

ВИДЕО. Будучност – Заря. Как Громов открыл счет в матче
Погибший российский боксер Максим Дадашев перенес инсульт во время боя

Погибший российский боксер Максим Дадашев перенес инсульт во время боя
Изменено время начала матча &quot;Динамо&quot; – &quot;Брюгге&quot;

Изменено время начала матча "Динамо" – "Брюгге"
В Польше покажут матч за Суперкубок Украины Динамо - Шахтер

В Польше покажут матч за Суперкубок Украины Динамо - Шахтер
Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА
Усик: Ломаченко - лучший боксер в мире

Усик: Ломаченко - лучший боксер в мире
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супрун дала дельные советы нардепам 9-го созыва

Супрун дала дельные советы нардепам 9-го созыва
Жеребьевку предварительного этапа Кубка Украины перенесли

Жеребьевку предварительного этапа Кубка Украины перенесли
САП задержала в «Борисполе» участницу «схем» Онищенко

САП задержала в «Борисполе» участницу «схем» Онищенко
&quot;Русские – вы наши братья!&quot; Экс-участник АТО устроил антиукраинский демарш на росТВ

"Русские – вы наши братья!" Экс-участник АТО устроил антиукраинский демарш…
Партия Зеленского отправит будущих нардепов на известный курорт: что известно

Партия Зеленского отправит будущих нардепов на известный курорт: что известно
Храбрые крестьяне спасли 12-летнего мальчика из пасти крокодила

Храбрые крестьяне спасли 12-летнего мальчика из пасти крокодила
На выступлении Трампа за его спиной показали президентскую печать с российским двуглавым орлом и клюшками для гольфа

На выступлении Трампа за его спиной показали президентскую печать с…
Электрический кроссовер Tesla Model Y встанет на конвейер осенью 2020-го

Электрический кроссовер Tesla Model Y встанет на конвейер осенью 2020-го
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.