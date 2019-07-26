Динамо - Шахтер. Онлайн матча за Суперкубок Украины

"Динамо" и "Шахтер" разыграют первый трофей в новом сезоне. Украинские гранды откроют футбольный год матчем за Суперкубок Украины. В этом поединке специалисты на стороне действующего чемпиона.
Коэффициент на победу "Шахтера" в своеобразном турнире – 1,69.
Трофей над головой поднимут "динамовцы" – 2,19. Однако вряд ли все решится в основное время.
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Наиболее вероятный счет поединка 1:1. Коэффициент на такой итог – 6.15.
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Удастся ли командам ограничиться основным временем, или же придется разыграть трофей в серии послематчевых пенальти, узнаем уже 28 июля. Матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" начнется в 21:00.
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Обновлено в 13:57 В матче за Суперкубок Украины мы точно не увидим Дуэлунда, Сидклея, Русина и Соля