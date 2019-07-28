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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 12:15
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"Динамо" – "Шахтер": Сегодня состоится матч за Суперкубок Украины

"Динамо" – "Шахтер": Сегодня состоится матч за Суперкубок Украины (13 новостей)

«Команды разыграют первый трофей сезона»

"Футбол 24" зібрав усе найважливіше із 16-річної історії Суперкубка України.

Матч за Суперкубок України зіграють ушістнадцяте. Це вже досить довга історія, яка найчастіше пишеться в Одесі. Там все починалося у 2004 році, і саме в Одесі відбулася найбільша кількість матчів – дев’ять. Цього року відбудеться десятий, тобто ми маємо невеличкий ювілей.

Окрім Одеси, матчі за Суперкубок України проводилися ще в п’яти містах України. Двічі – в Полтаві (2008, 2011), по разу в Сумах (2009), Запоріжжі (2010), Луганську (2012) та Львові (2014).

З 2008 по 2014 рік Суперкубок подорожував Україною, у 2013-му ще раз побував у Одесі, а потім знову повернувся до Південної Пальміри. Вже п’ятий рік (з 2015-го) футбольний сезон в Прем’єр-лізі України розпочинається виключно в Одесі.

Шахтер - Динамо: прогноз экспертов на матч за Суперкубок Украины
Шахтер - Динамо: прогноз экспертов на матч за Суперкубок Украины

Динамо – Шахтар: прогноз на матч за Суперкубок України-2019

Саме в Одесі було встановлено рекорд відвідуваності. Причому – з другої спроби. У 2005 році матч Динамо та Шахтаря відвідали 34400 глядачів. У топ-5 за цим показником також входять матчі 2004 року (34362, Одеса), 2014 (34347, Львів), 2015 (34164, Одеса) та 2017 (34146, Одеса).

Найменшу аудиторію збирали матчі в Запоріжжі (10500, 2010 рік) та Сумах (18500, 2009).

Стабільність цього трофею в тому, що найчастіше за нього сперечаються Динамо та Шахтар. Тільки вони й вигравали Суперкубок України: кияни – сім разів, "гірники" – вісім. Лише Шахтарю вдалося видати цикл перемог – чотири поспіль (2012-2015). Кияни здобували приз двічі поспіль (2006-2007), у решті випадків тріумфатори чергувалися. У 2018-му вікторію святкувало Динамо.

Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України

По разу за Суперкубок України боролися Ворскла (2009), Таврія (2010), донецький Металург (2012) та Чорноморець (2013). Полтавчани та сімферопольці грали у якості володаря Кубка України, донеччани та одесити – як фіналісти Кубка України.

Дев’ять разів матч за Суперкубок можна було не проводити, адже чемпіонат та Кубок України вигравала одна й та ж команда: Динамо – 2007, 2015, Шахтар – 2008, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018 і 2019.

У восьми випадках команда, яка робила золотий дубль у попередньому сезоні, лише п’ять разів вигравала Суперкубок України (2007, 2008, 2012, 2013, 2017). А три перемоги здобули фіналісти Кубка України (2011, 2015) та віце-чемпіон України (2018).

В інших семи матчах шість разів трофей отримував чемпіон України (2004, 2005, 2009, 2010, 2014, 2016), одного разу – володар Кубка України (2006).

Шість разів визначити переможця в ігровий час не вдавалося, тоді били пенальті. Так було в п’яти з шести перших матчів за Суперкубок (2004-2005, 2007-2009), востаннє – у 2016 році. У таких двобоях краще виглядало Динамо – чотири перемоги в серіях 11-метрових (2004, 2007, 2009, 2016). У Шахтаря – дві (2005, 2008). У 2009 році кияни били пенальті в дуелі не з Шахтарем, а з Ворсклою.

Саме матч 2009 року в Сумах між Динамо та Ворсклою став на

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