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&quot;Динамо&quot; вдевятером одолело &quot;Львов&quot; и продолжило погоню за &quot;Шахтером&quot;

"Динамо" вдевятером одолело "Львов" и продолжило погоню за "Шахтером" (4 новости)

«Очень тяжелая победа столичной команды»

Динамо на выезде победило Львов 1:0. Единственный мяч забил Виталий Буяльский после передачи Виктора Цыганкова.

Еще в первой половине игры гости остались вдесятером после удаления Бурды. Никита увидел красную карточку за фол последней надежды.

Оставшись в меньшинстве, динамовцы сразу открыли счет. После паса Цыганкова Буяльский перебросил голкипера.

Во втором тайме киевляне забили второй, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

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На семьдесят шестой минуте гости остались вдевятером после удаления Кенджьоры.

На девяностой минуте хозяева имели прекрасную возможность сравнять счет после удара Пернамбуко, но Георгий Бущан спас гостей.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Динамо" вдевятером одолело "Львов" и продолжило погоню за "Шахтером"»
Фото «Динамо» вдевятером переиграло «Львов» на выезде (видео, фото)
Фото "Динамо" вдевятером одолело "Львов" и продолжило погоню за "Шахтером"
Фото Динамо вдевятером обыграло Львов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  28.04.19, 21:24 Бурда и Кендзера получили красные карточки, а Буяльский забил из офсайда
ТСН ТСН  ·  28.04.19, 21:27 Очень тяжелая победа столичной команды.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  28.04.19, 21:47 Киевляне забили единственный гол в матче.
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"Динамо" вдевятером одолело "Львов" и продолжило погоню за "Шахтером"
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