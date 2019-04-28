&quot;Динамо&quot; вдевятером одолело &quot;Львов&quot; и продолжило погоню за &quot;Шахтером&quot;

Динамо на выезде победило Львов 1:0. Единственный мяч забил Виталий Буяльский после передачи Виктора Цыганкова.
Еще в первой половине игры гости остались вдесятером после удаления Бурды. Никита увидел красную карточку за фол последней надежды.
Оставшись в меньшинстве, динамовцы сразу открыли счет. После паса Цыганкова Буяльский перебросил голкипера.
Во втором тайме киевляне забили второй, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.
На семьдесят шестой минуте гости остались вдевятером после удаления Кенджьоры.
На девяностой минуте хозяева имели прекрасную возможность сравнять счет после удара Пернамбуко, но Георгий Бущан спас гостей.