&quot;Динамо&quot; вдевятером одолело &quot;Львов&quot; и продолжило погоню за &quot;Шахтером&quot;

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"Динамо" вдевятером одолело "Львов" и продолжило погоню за "Шахтером" (4 новости) «Очень тяжелая победа столичной команды»

Динамо на выезде победило Львов 1:0. Единственный мяч забил Виталий Буяльский после передачи Виктора Цыганкова.

Еще в первой половине игры гости остались вдесятером после удаления Бурды. Никита увидел красную карточку за фол последней надежды.

Оставшись в меньшинстве, динамовцы сразу открыли счет. После паса Цыганкова Буяльский перебросил голкипера.

Во втором тайме киевляне забили второй, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

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На семьдесят шестой минуте гости остались вдевятером после удаления Кенджьоры.

На девяностой минуте хозяева имели прекрасную возможность сравнять счет после удара Пернамбуко, но Георгий Бущан спас гостей.