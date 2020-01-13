"Динамо" выиграло "дело Ярмоленко" – решение ФИФА

Динамо на своем официальном сайте сообщило, что ФИФА не удовлетворила требования СДЮШОР Юность к "бело-синим" и Боруссии Дортмунд перечислить средстства в качестве "платежа солидарности"...

Обновлено в 20:56 Часть денег уже была переведена.

Обновлено в 21:29 Указанная сумма - это полный размер платежа по механизму солидарности ФИФА. Согласно договоренности между ФК "Динамо" и ФК "Боруссия" Дортмунд, этот платеж должен был совершить наш клуб. Средства в размере 150 000 тысяч евро ФК Динамо оплатил еще в январе 2018 года. Однако, новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж.