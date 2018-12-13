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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 14:58
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"Динамо" - "Яблонец": Сегодня киевляне сыграют матч Лиги Европы

"Динамо" - "Яблонец": Сегодня киевляне сыграют матч Лиги Европы (17 новостей)

«Петр Рада заботится о своих футболистах»

В четверг, 13 декабря, киевское "Динамо" сыграет последний матч в 2018 году – дома на НСК "Олимпийский" против чешского "Яблонца". Это будет матч группового этапа Лиги Европы. Все самое важное в этом матче – в анонсе сайта 24 канала.

Динамо – Яблонец. Главное

Что: матч шестого тура группового этапа Лиги Европы Где: НСК "Олимпийский", Киев Когда: четверг, 13 декабря, 19:55 Трансляция: телеканал "Футбол 1", сервис интернет-телевидения Oll.tv, онлайн-трансляция на сайте 24 канала.

Важность матча

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Так случилось, что "Динамо" обеспечило себе первое место в группе Лиги Европы. "Яблонец" же не поднимется с последнего места. Поэтому этот матч ни на что не влияет. Кроме одного. Дело в том, что ранее динамовцам не удавалось преодолеть групповой турнир Лиги Европы без поражений. Сейчас такой шанс есть – на данный момент у команды Александра Хацкевича три победы и две ничьи. Поэтому победа или ничья в этом матче позволит игрокам установить уникальное достижение в истории клуба – пройти групповой этап ЛЕ без поражений.

Проблемы с матчем в Киеве

Помешать нормальному матчу может состояние газона. За день до этого на НСК "Олимпийский" состоялась игра "Шахтера" против "Лиона" в Лиге чемпионов. В Киеве весь день шел густой снег, который не переставал падать и во время матча. Поэтому главный вопрос – сумеет ли выдержать газон такую нагрузку – два матча подряд в непогоду. И как это повлияет на игру.

Кто с "Динамо" не сыграет

Киевлянам в этом матче точно не поможет Виталий Буяльский. Также под вопросом участие в этой игре бразильских легионеров "Динамо" – главный наставник заявил, что может предоставить им отдых из-за... снегопада. Вот так.

Слово тренерам

"Если позволить играть любой команде в свой футбол, то будет трудно. Мы настраиваемся больше контролировать мяч и проводить время в атаке, но должен быть баланс между атакой и обороной. Говорят, раз игра ничего не решает, то должен быть атакующий футбол. Нет, обязательно нужен баланс. Нужно будет, как бежать вперед, так играть сзади, как с мячом, так и без мяча", – заявил Хацкевич.

"Не думаю, что нам нужна какая-то особая мотивация. Мы – профессионалы. Играть в Лиге Европы – это честь для команды. Мы боролись за место на групповом этапе не для того, чтобы выходить на матчи без желания. Мы хотим достойно попрощаться с Лигой Европы", – отметил наставник "Яблонца" Петр Рада.

Прогноз

Главное – сумеет ли Хацкевич настроить игроков на этот матч, ведь в некоторых уже может быть "чемоданное настроение", и мысли об отпуске в теплых краях вместо игры на заснеженном поле не дадут сыграть как следует. И уровень игроков "Динамо" превосходит их соперников. Поэтому команда должна побеждать. При условии, что не сделает больше ошибок в защите, чем моментов в атаке. Прогноз – 2:0.&

Обновлено в 14:55 Перед матчем было утверждено, в форме какого цвета проведут матч обе команды. Динамовцы сыграют в домашней белой форме (вратарь – в салатовой), гости – в черной форме (вратарь – в оранжевой). Арбитры будут работать в синей форме.

Обновлено в 14:58 Киев, НСК "Олимпийский"

ФОТО К НОВОСТИ: «"Динамо" - "Яблонец": Сегодня киевляне сыграют матч Лиги Европы»
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Телеграф Телеграф  ·  13.12.18, 14:45 Киевское Динамо сыграет в белой форме в матче Лиги Европы против Яблонца.
РБК Украина РБК Украина  ·  13.12.18, 14:58 Киевское "Динамо" дома будет принимать чешский "Яблонец" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале…
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