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Общество
Facenews Facenews · · Обновлено в 22:15
· НАТО · Руководство
Дипломаты показали, как военное оборудование НАТО грузили на самолет Порошенко

Дипломаты показали, как военное оборудование НАТО грузили на самолет Порошенко (6 новостей)

«Северо-Атлантический альянс завершил передачу Украине военного оборудования во время визита президента Петра Порошенко»

В ближайшие недели Украина получит от Североатлантического альянса средства военной связи.

Петр Порошенко передал руководству НАТО и ЕС список россиян, которых он просит подвергнуть санкциям.До конца текущего года НАТО предоставит вооруженным силам Украины оборудование для военной связи, защищенной от прослушивания. Об этом сообщил в Брюсселе в четверг, 13 декабря, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по окончании переговоров с украинским президентом Петром Порошенко. Эта поддержка не связана напрямую с последней эскалацией конфликта между Киевом и Москвой после обстрела и задержания Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе Поставки были запланированы давно и финансируются через один из трастовых фондов, созданных НАТО для помощи Украине, передает агентство dpa со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе. Порошенко в ходе встречи вновь призвал НАТО дать ответ на действия России, не пропустившей в конце ноября украинские корабли через Керченский пролив в Азовское море. По его словам, Россия, открыв огонь по украинским судам, "переступила красную черту". Президент Украины сообщил также, что передал Столтенбергу и руководству Евросоюза список российских военнослужащих и сотрудников спецслужб РФ, против которых Киев добивается введения санкций. Президент Украины заявил, что усиление постоянного присутствия НАТО в Черном море "необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности и обеспечения безопасности в регионе". "Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО", - написал Порошенко в своем микроблоге Twitter. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 21:13 Североатлантический альянс завершил передачу Украине военного оборудования во время визита президента Петра Порошенко. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники, знакомые с подробностями поставки. Ранее в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-к

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США призвали Венгрию прекратить блокировать Украину в НАТО

Обновлено в 22:15 Ранее в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Порошенко в Брюсселе пообещал, что Альянс вскоре передаст оборудование для защищенной связи для нужд ВСУ. Как выяснилось, обещание генсека было выполнено в тот же день.

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Европейская правда Европейская правда  ·  13.12.18, 18:49 В рамках имплементации Трастового фонда НАТО по совершенствованию системы командования, управления, связи и обмена информацией (C4) Украина получила оборудование, которое улучшит способности системы управления…
Голос.UA Голос.UA  ·  13.12.18, 19:48 В рамках имплементации Трастового фонда НАТО по совершенствованию системы командования, управления, связи и обмена информацией (C4) Украина получила оборудование, которое улучшит способности системы управления…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.12.18, 20:16 Северо-Атлантический альянс завершил передачу Украине военного оборудования во время визита президента Петра Порошенко.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.12.18, 21:13 Североатлантический альянс завершил передачу Украине военного оборудования во время визита президента Петра Порошенко. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники, знакомые с подробностями…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  13.12.18, 22:15 Североатлантический альянс завершил передачу Украине военного оборудования во время визита президента Петра Порошенко. Об этом стало известно Европейской правде от источника, знакомого с подробностями…
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