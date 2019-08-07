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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 16:03
· Музей · Фильм
Disney намерен перезапустить "Один дома"

Disney намерен перезапустить "Один дома" (6 новостей)

«Фильм будет снят для нового стримингового сервиса студии»

Компания Disney намерена переснять популярные фильмы киностудии 21st Century Fox, которую она купила. Это касается, прежде всего, фильмов Один дома и Ночь в музее. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Издание ссылается на главу The Walt Disney Company Роберта Айгера. Ожидается, что фильмы станут частью нового стримингового сервиса Disney+, который должны запустить будущей осенью.

Помимо двух указанных лент, компания переснимет также Оптом дешевле, Дневник слабака и другие.

"Мы будем использовать известные тайтлы из библиотеки студии Fox для того, чтобы сделать контент на наших стриминговых платформах более насыщенным и разнообразным", - отметил Айгер.

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Ранее сообщалось, что кинокомпания Disney установила мировой рекорд по кассовым сборам.

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Обновлено в 15:34 Издание ссылается на главу The Walt Disney Company Роберта Айгера. Ожидается, что фильмы станут частью нового стримингового сервиса Disney+, который должны запустить будущей осенью.

Обновлено в 16:03 Ожидается, что фильмы станут частью нового стримингового сервиса Disney+.

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  07.08.19, 12:11 Фильм будет снят для нового стримингового сервиса студии.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.08.19, 12:40 Студия Disney намерена перезапустить фильмы "Один дома" и "ночь в музее" для своего будущего стримингового сервиса. Disney получила права на эти фильмы после покупки студии Fox, передает The Hollywood…
Канал 112 Канал 112  ·  07.08.19, 13:43 Компания Disney планирует перезапустить популярные фильмы, которые достались ей после покупки 21st Century Fox. Как сообщает The Hollywood Reporter, со ссылкой на главу The Walt Disney Company Роберта…
Фокус Фокус  ·  07.08.19, 14:07 После огромного успеха перезапуска классических мульфильмов ("Книга Джунгдей", "Король Лев"), студия Disney намерена перезапустить культовые проекты 20th Century Fox, права на которые принадлежат "Мики…
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MIGnews MIGnews  ·  07.08.19, 16:03 Ожидается, что фильмы станут частью нового стримингового сервиса Disney+.
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