Disney намерен перезапустить "Один дома"

Компания Disney намерена переснять популярные фильмы киностудии 21st Century Fox, которую она купила. Это касается, прежде всего, фильмов Один дома и Ночь в музее. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Издание ссылается на главу The Walt Disney Company Роберта Айгера. Ожидается, что фильмы станут частью нового стримингового сервиса Disney+, который должны запустить будущей осенью.
Помимо двух указанных лент, компания переснимет также Оптом дешевле, Дневник слабака и другие.
"Мы будем использовать известные тайтлы из библиотеки студии Fox для того, чтобы сделать контент на наших стриминговых платформах более насыщенным и разнообразным", - отметил Айгер.
Ранее сообщалось, что кинокомпания Disney установила мировой рекорд по кассовым сборам.
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Обновлено в 15:34 Издание ссылается на главу The Walt Disney Company Роберта Айгера. Ожидается, что фильмы станут частью нового стримингового сервиса Disney+, который должны запустить будущей осенью.
Обновлено в 16:03 Ожидается, что фильмы станут частью нового стримингового сервиса Disney+.