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Disney намерен перезапустить "Один дома" (6 новостей) «Фильм будет снят для нового стримингового сервиса студии»

Компания Disney намерена переснять популярные фильмы киностудии 21st Century Fox, которую она купила. Это касается, прежде всего, фильмов Один дома и Ночь в музее. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Издание ссылается на главу The Walt Disney Company Роберта Айгера. Ожидается, что фильмы станут частью нового стримингового сервиса Disney+, который должны запустить будущей осенью.

Помимо двух указанных лент, компания переснимет также Оптом дешевле, Дневник слабака и другие.

"Мы будем использовать известные тайтлы из библиотеки студии Fox для того, чтобы сделать контент на наших стриминговых платформах более насыщенным и разнообразным", - отметил Айгер.

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Обновлено в 15:34 Издание ссылается на главу The Walt Disney Company Роберта Айгера. Ожидается, что фильмы станут частью нового стримингового сервиса Disney+, который должны запустить будущей осенью.

Обновлено в 16:03 Ожидается, что фильмы станут частью нового стримингового сервиса Disney+.