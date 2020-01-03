Діяльність ДБР і Романа Труби має стати об’єктом розслідування правоохоронних органів – Головань (4 новости) «Адвокат нагадав, що діяльність ДБР та його екс-директора Романа Труби має стати об’єктом розслідування правоохоронних органів»

Повістки до суду чотирьом слідчим Державного бюро розслідувань знову приніс Ігор Головань. За словами адвоката Петра Порошенка, вони фігурують як свідки у справі щодо захисту честі, гідності та ділової репутації Андрія Портнова. Але вже двічі не з’явилися до суду.

Колишній заступник глави адміністрації Януковича вимагав спростувати інформацію про нього, яку п'ятий президент України оприлюднив у мережі. Йшлося про те, що "справи моряків" попри таємницю слідства були передані з ДБР Портнову, який потім передав цю інформацію Росії. А саме постійному представнику Федерації в ООН Василю Небензі.

Напередодні передати слідчим повістки Ігор Головань не зміг. За його словами, троє зі слідчих виявилися у відпустці, один до адвоката просто не вийшов, посилаючись на зайнятість.

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"Фактично було відмовлено у наданні допомоги стосовно вручення повісток слідчим. Було запропоновано звернутися письмово - що я вже зробив до того. Єдиний висновок, який можна тут зробити, що не бажають слідчі ДБР отримувати повістки. І певно, що не бажають звертатися до Печерського суду для того, щоб давати свідчення", – зауважив адвокат Головань.

Нагадуємо, учора повістки чотирьом слідчим, які проходять свідками за позовом Андрія Портнова щодо захисту честі і гідності, приніс до ДБР адвокат 5-го президента України Петра Порошенка – Ігор Головань.