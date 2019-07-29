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Политика
Фокус Фокус · · Обновлено в 13:19
Для эффективной работы правительства стоит сократить количество министров – Данилюк

Для эффективной работы правительства стоит сократить количество министров – Данилюк (5 новостей)

«По мнению Данилюка, 12-13 министров будет достаточно»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предлагает уменьшить количество министерств. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу. "Во-первых, правительство должно быть компактным. Я – за небольшое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров – это то, что я вижу. Надо уменьшать количество министерств", – сообщил Данилюк. Он выступает за объедениение Министерства социальной политики и Министерства здравоохранения. "Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоц и Минздраву. Потому что в конце концов здравоохранение – это также определенная социальная функция", – заявил Данилюк. Как ранее сообщал Фокус: 8 июля секретарь СНБО Александр Данилюк публично признался, что хочет занять кресло премьер-министра страны. В Atlantic Council назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины. Среди них глава набсовета Укроборонпрома Айварас Абромавичус, замдиректора МВФ от Украины Владислав Рашкован, глава Нафтогаза Андрей Коболев, исполнительный директор НАК Юрий Витренко и секретарь СНБО Александр Данилюк. Президент Зеленский заявил, что видит на посту премьера профессионального экономиста без политического прошлого. Новым премьер-министром может стать экс-заместитель главы Нацбанка, представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован. Его кандидатуру якобы поддерживают "Голос" и "Слуга народа".

Обновлено в 10:57 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предлагает уменьшить количество министерств. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу. "Во-первых, правительство должно быть компактным. Я – за небольшое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет…

Обновлено в 13:19 При этом секретарь СНБО подчеркнул, что у него есть видение, каким должно было бы быть правительство

ФОТО К НОВОСТИ: «Для эффективной работы правительства стоит сократить количество министров – Данилюк»
Фото "Правительство должно быть компактным": Данилюк предлагает сократить количество министров
Фото Для эффективной работы правительства стоит сократить количество министров – Данилюк
Фото "Правительство должно быть компактным". Данилюк заявил, что в Украине нужно сократить количество министерств
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  29.07.19, 06:47 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предлагает уменьшить количество министерств. Об этом он заявил в интервью 24 каналу."Во-первых, правительство должно быть компактным.…
Униан Униан  ·  29.07.19, 10:00 По мнению Данилюка, 12-13 министров будет достаточно.
Голос.UA Голос.UA  ·  29.07.19, 10:48 По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка, для эффективной работы правительства стоит сократить количество министров. Об этом он заявил в интервью "24 каналу". "Во-первых,…
Гордон Гордон  ·  29.07.19, 13:19 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сказал, что всегда сторонником объединения Министерства экономики и Минфина, а Министерство социальной политики можно…
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