Для опознания погибших в катастрофе АН-26 будет проведена экспертиза ДНК - Геращенко (4 новости) «Для опознания погибших в катастрофе Ан-26 под Чугуевым Харьковской области необходимо будет провести экспертизу ДНК, заявил заместитель министра внутренних дел…»

Для идентификации погибших в катастрофе военного самолета АН-26 под Чугуевым нужно будет провести ДНК-экспертизы, поскольку тела очень изувечены.

Пока тела погибших не забрали с места катастрофы, поскольку еще не закончили работу эксперты-криминалисты. Об этом 26 сентября на месте происшествия рассказал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, сообщает 24 канал.

По словам Кучера, тренировочный полет на самолете АН-26 в Харьковской области выполняли курсанты из 11 регионов Украины.

Те ребята, которые выжили… В крайне тяжелом состоянии, я бы сказал, в критическом – львовянин. Из Харьковской области парень, который выжил, он не в критическом состоянии, – сказал Кучер.

Он также добавил, что пока не может обнародовать фамилии всех погибших.

Что сейчас происходит на месте катастрофы

На месте аварии еще продолжаются поисковые работы, ведутся следственные действия. Также работает специальная комиссия военных инженеров, которая будет изымать черные ящики и устанавливать причины катастрофы.

Район оцеплен правоохранителями на месте создан оперативный штаб.

Авиакатастрофа АН-26 под Чугуевым: последние новости

Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет АН-26 и сразу загорелся.

На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек.

По предварительной информации Офиса генпрокурора, в результате катастрофы 25 человек погибли, двое ранены.

По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

По предварительной оценке специалистов, в самолете Ан-26 в Чугуеве отказал датчик в двигателе, но не сам двигатель. Самолет зацепился за землю, упал и загорелся.