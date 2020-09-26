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Для опознания погибших в катастрофе АН-26 будет проведена экспертиза ДНК - Геращенко

Для опознания погибших в катастрофе АН-26 будет проведена экспертиза ДНК - Геращенко (4 новости)

«Для опознания погибших в катастрофе Ан-26 под Чугуевым Харьковской области необходимо будет провести экспертизу ДНК, заявил заместитель министра внутренних дел…»

Для идентификации погибших в катастрофе военного самолета АН-26 под Чугуевым нужно будет провести ДНК-экспертизы, поскольку тела очень изувечены.

Пока тела погибших не забрали с места катастрофы, поскольку еще не закончили работу эксперты-криминалисты. Об этом 26 сентября на месте происшествия рассказал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, сообщает 24 канал.

По словам Кучера, тренировочный полет на самолете АН-26 в Харьковской области выполняли курсанты из 11 регионов Украины.

Те ребята, которые выжили… В крайне тяжелом состоянии, я бы сказал, в критическом – львовянин. Из Харьковской области парень, который выжил, он не в критическом состоянии, – сказал Кучер.

Он также добавил, что пока не может обнародовать фамилии всех погибших.

Что сейчас происходит на месте катастрофы

  • На месте аварии еще продолжаются поисковые работы, ведутся следственные действия. Также работает специальная комиссия военных инженеров, которая будет изымать черные ящики и устанавливать причины катастрофы.

  • Район оцеплен правоохранителями на месте создан оперативный штаб.

    • Авиакатастрофа АН-26 под Чугуевым: последние новости

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет АН-26 и сразу загорелся.

  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек.

  • По предварительной информации Офиса генпрокурора, в результате катастрофы 25 человек погибли, двое ранены.

  • По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

  • По предварительной оценке специалистов, в самолете Ан-26 в Чугуеве отказал датчик в двигателе, но не сам двигатель. Самолет зацепился за землю, упал и загорелся.

    • ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.09.20, 10:56 Для опознания погибших в катастрофе Ан-26 под Чугуевым Харьковской области необходимо будет провести экспертизу ДНК, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
    Канал 112 Канал 112  ·  26.09.20, 11:37 Для того, чтобы идентифицировать тела погибших в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 в Харьковской области, нужно будет проводить ДНК-экспертизу. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел…
    РБК Украина РБК Украина  ·  26.09.20, 11:43 Замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что для опознания погибших в крушении военного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области проведут экспертизу ДНК. Забор образцов будут…
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