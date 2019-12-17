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Для поступления в вузы на бюджет в 2020 г. порог составит не менее 125 баллов, можно подавать 5 заявлений на любые специальности, - Минобразования

Для поступления в вузы на бюджет в 2020 г. порог составит не менее 125 баллов, можно подавать 5 заявлений на любые специальности, - Минобразования (5 новостей)

«В 2020 году порог для поступления на бюджет составит не менее 125 баллов, но одновременно поступающие смогут подать 5 заявлений…»

Порог для вступления на бюджет составит не менее 125 баллов, но одновременно поступающие смогут подать 5 заявлений на любые специальности в 2020 году, говорится в условиях приема в учреждения высшего образования. «В 2020 порог для вступления на бюджет составит не менее 125 баллов, но одновременно поступающие смогут подать 5 заявлений на любые специальности. Эти и другие новации предусмотрены условиями приема в учреждения высшего образования в 2020 году — соответствующий приказ МОН зарегистрирован в Министерстве юстиции и вступил в силу сегодня, 17 декабря 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования. Также отмечается, что в следующем году на бакалавра впервые будут принимать сертификаты внешнего независимого оценивания четырех лет: 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 по всем предметам. Поступающий сможет подать сертификаты в любой комбинации, а именно, можно будет подать в одном пакете один сертификат 2017 года, один 2018 и 2019, или же все одного года. Регистрация электронных кабинетов и загрузки в них документов будет начинаться 1 июля, а прием заявлений и документов — 13 июля. Кроме того, будут расширены возможности для поступающих с особыми образовательными потребностями. В следующем году заведения должны будут обеспечить таким абитуриентам условия для прохождения экзаменов. Отмечается, что для вступления на ряд специальностей установленные пороговые баллы. Как и в 2019 году, 150 баллов ВНО по вторым и третьим конкурсным предметам нужно иметь для поступления на специальности «стоматология», «медицина», «педиатрия». Немного повысился конкурсный балл на специальности «право», «публичное управление и администрирование», «международные отношения» — из 130 баллов он вырос до 140. «В прошлом году творческие зачеты и творческие конкурсы обязательно проходили перед подачей документов в вузы. Так удалось избежать любой возможности манипулировать результатами творческих конкурсов, подгоняя их под результаты ВНО. Поэтому эта практика продолжится и в 2020 году. Вместе с тем, будут перенесены и вступительные экзамены для определенных категорий, поступающих до начала подачи заявлений», — говорится в сообщении. Поступающим на бакалаврат на основе младшего специалиста нужно будет обязательно подавать сертификат ВНО по украинскому языку и литературе. Кроме того, для обучения по специальности «экономика» и специальностям отраслей знаний «управление и администрирова

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  17.12.19, 16:19 В 2020 году порог для поступления на бюджет составит не менее 125 баллов, но одновременно поступающие смогут подать 5 заявлений на любые специальности.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.12.19, 17:17 Порог для вступления на бюджет составит не менее 125 баллов, но одновременно поступающие смогут подать 5 заявлений на любые специальности в 2020 году, говорится в условиях приема в учреждения высшего…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.12.19, 17:32 Порог для вступления в вузы на бюджет в 2020 году составит не менее 125 баллов, но одновременно поступающие смогут подать 5 заявлений на любые специальности.
Апостроф Апостроф  ·  17.12.19, 17:34 В 2020 году порог для поступления в вузы на бюджет составит не менее 125 баллов, но одновременно поступающие смогут подать 5 заявлений на любые специальности.
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