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Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:25
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Для украинцев кризисов уже достаточно, - Гройсман о возможном дефолте. ВИДЕО

Для украинцев кризисов уже достаточно, - Гройсман о возможном дефолте. ВИДЕО (11 новостей)

«Дефолт принесет очень серьезные последствия»

Дефолт – это глобальный кризис. От любых дефолтов, которые несут за собой серьезные последствия, в первую очередь, пострадают обычные граждане Украины, зато олигархи станут мультимиллионерами.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман и заверил, что для украинцев кризисов уже достаточно.

По его словам, главной задачей сейчас является сильная экономика, а стратегия, которую избрало правительство при его премьерстве, является абсолютно оправданной. Гройсман подчеркнул, что за этот период госдолг страны уменьшился с 89% ВВП до 59% и его нужно в дальнейшем минимизировать.

Даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности и являются достаточно вредными. Хочу подчеркнуть, что долги, которые сегодня являются серьезной нагрузкой для украинцев, принимали не мы, но их тогда взяли от имени украинского государства. Мы должны держать в мире хорошую репутацию, что мы ответственная страна, которая ценит и уважает свои обязательства, – отметил премьер-министр.

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Что такое дефолт?Этот термин характеризует неспособность юридического лица или государства полностью или частично выполнить свои долговые обязательства и другие условия договора займа. В частности, речь идет о неспособности выплатить свои долги или платежи. Этим термином обозначают любые виды отказа от долговых обязательств (т. е. он в определенной степени является синонимом понятия "банкротство"), но, как правило, его используют более узко, имея в виду отказ центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.

Премьер-министр ответил, что за три года правления он не допустил в стране никакого кризиса. "Наша задача сегодня – добросовестно обслуживать государственные долги и заниматься тем, чтобы экономика Украины росла", – добавил Гройсман.

Обновлено в 13:25 В Кремле заговорили о долговых обязательствах

Обновлено в 13:25 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что дефолт приведет к тому, что обычные украинцы окажутся на грани выживания

ФОТО К НОВОСТИ: «Для украинцев кризисов уже достаточно, - Гройсман о возможном дефолте. ВИДЕО»
Фото Гройсман о возможном дефолте: Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно
Фото “Для украинцев кризисов уже достаточно”: Гройсман прокомментировал возможный дефолт
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.05.19, 11:10 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что возможный дефолт приведет к серозным последствиям, от которых пострадает, в первую очередь, население страны.
ТСН ТСН  ·  27.05.19, 11:31 Дефолт принесет очень серьезные последствия.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.05.19, 11:33 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что возможный дефолт приведет к серозным последствиям.
Finance Finance  ·  27.05.19, 12:14 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что дефолт нельзя допускать. Об этом он заявил журналистам, видео разговора опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  27.05.19, 12:18 Задание государства на сегодня сделать все для обслуживания долга
Канал 112 Канал 112  ·  27.05.19, 12:28 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что долговая нагрузка, которая сейчас оказывает большое давление на бюджет, – долги прошлых периодов, но именно это правительство должно обслуживать эти…
MIGnews MIGnews  ·  27.05.19, 12:59 Премьер-министр заявил, что объявление дефолта приведет к серьезным последствиям, от которых, в первую очередь, пострадает население страны.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.05.19, 13:08 Украина должна сохранять репутацию ответственной страны. Так ответил премьер-министр Владимир Гройсман на предложение олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт в стране. По словам премьера, Украина…
Обозреватель Обозреватель  ·  27.05.19, 13:25 В Кремле заговорили о долговых обязательствах
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  27.05.19, 13:25 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что дефолт  приведет к тому, что обычные украинцы окажутся на грани выживания
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