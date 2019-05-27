Для украинцев кризисов уже достаточно, - Гройсман о возможном дефолте. ВИДЕО (11 новостей) «Дефолт принесет очень серьезные последствия»

Дефолт – это глобальный кризис. От любых дефолтов, которые несут за собой серьезные последствия, в первую очередь, пострадают обычные граждане Украины, зато олигархи станут мультимиллионерами.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман и заверил, что для украинцев кризисов уже достаточно.

По его словам, главной задачей сейчас является сильная экономика, а стратегия, которую избрало правительство при его премьерстве, является абсолютно оправданной. Гройсман подчеркнул, что за этот период госдолг страны уменьшился с 89% ВВП до 59% и его нужно в дальнейшем минимизировать.

Даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности и являются достаточно вредными. Хочу подчеркнуть, что долги, которые сегодня являются серьезной нагрузкой для украинцев, принимали не мы, но их тогда взяли от имени украинского государства. Мы должны держать в мире хорошую репутацию, что мы ответственная страна, которая ценит и уважает свои обязательства, – отметил премьер-министр.

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Что такое дефолт?Этот термин характеризует неспособность юридического лица или государства полностью или частично выполнить свои долговые обязательства и другие условия договора займа. В частности, речь идет о неспособности выплатить свои долги или платежи. Этим термином обозначают любые виды отказа от долговых обязательств (т. е. он в определенной степени является синонимом понятия "банкротство"), но, как правило, его используют более узко, имея в виду отказ центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.

Премьер-министр ответил, что за три года правления он не допустил в стране никакого кризиса. "Наша задача сегодня – добросовестно обслуживать государственные долги и заниматься тем, чтобы экономика Украины росла", – добавил Гройсман.

Обновлено в 13:25 В Кремле заговорили о долговых обязательствах

Обновлено в 13:25 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что дефолт приведет к тому, что обычные украинцы окажутся на грани выживания